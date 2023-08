No fue Giorgio Armas: la astrología predijo qué ocurrirá frente a Boca y advirtió a los hinchas de Racing

Poco a poco, la astrología se metió en el mundo del fútbol. Más allá de las coincidencias que se fueron dando con algunas fechas en los calendarios, donde toda la población quedó enloquecida con la enorme cantidad de datos que surgieron durante el último Mundial de Qatar, llegó el momento de que hablen las cartas.

Todos los partidos de la Copa Libertadores de América se pueden ver en vivo y en directo por Star+.

Constantemente, dentro del mundo Boca aparece la figura de Giorgio Armas, quien quedó confirmado como el astrólogo oficial de la institución y que, ante cada instancia de real importancia, anuncia lo que le dicen los astros. Y así como sentenció que habría una lesión importante (en el Xeneize fue Valentín Barco), también indicó que la serie se definirá en los penales. Pero en Racing también confían en lo que anuncia el tarot.

“Hice una comparación con las últimas dos copas que ganamos con Boca, la realidad que ahí sí teníamos configuraciones muy importantes con Júpiter, que no tenía Boca en ese momento. Era mucho más claro en la interpretación de esas cartas que iba a ganar Racing”, anunció Lucía Molina, la astróloga que fue invitada a Política Racing, el programa radial que se emite todos los lunes a las 22 horas.

Si bien la astróloga sostuvo que “tener a Júpiter a favor ayuda”, pero que en esta ocasión el planeta “no está bien posicionado” para la Academia y el Xeneize. Y allí fue cuando Sofía Antonacci, la conductora del ciclo radial, manifestó: “Empatamos, vamos a penales”. A lo que la astróloga respondió con un “sí” rotundo.

Pese al análisis que llevó a cabo, Molina aseguró que “está de vuelta un Marte fuerte, como en el partido anterior. Estamos con la misma configuración. Va a ser un partido con riña, pelea, idas y vueltas. No va a ser fácil. Ninguno de los dos según los astros tiene el 100%”. Y así como Giorgio Armas confesó ser fanático del Xeneize, la astróloga hizo lo propio para con la Academia. Por lo que le envió un claro mensaje a los hinchas.

“En el caso de Racing va a ser importante el rol que juegue cada uno de nosotros, los jugadores, el entrenador, la dirigencia y nosotros como hinchas. Va a jugar un rol súper importante la comunidad, el aliento, el querer ganar. Las personas vamos a tener un rol importante durante el partido”. Y fue contundente: “Boca tiene luna en Aries y va a estar en conjunción con Neptuno. Mi interpretación es que el hincha de Boca está asustado” , aseveró.

Sobre el final, la astróloga le hizo una fuerte y clara advertencia a todos los hinchas de Racing: “Si has tenido experiencia freezando, haciendo reiki, sahumando o pidiendo y dio resultado, se puede hacer. Si es tu primera vez, no lo hagas porque no tenés la experiencia y eso puede jugar en contra”.

¿Cuándo se juega la revancha entre Racing y Boca?

La vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Boca se llevará a cabo este miércoles 30 de agosto a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda. El árbitro será Andrés Matonte, oriundo de Uruguay.

¿Dónde ver la revancha entre Racing y Boca?

Todos los partidos de la Copa Libertadores de América se pueden ver en vivo y en directo por Star+.