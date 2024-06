No lo tenía nadie: River cerró a Federico Gattoni como refuerzo relámpago

Es de público conocimiento que River Plate se encuentra en la búsqueda de marcadores centrales para mejorar su línea defensiva. En ese contexto, los nombres propios de Germán Pezzella y Valentín Gómez fueron los que picaron en punta de manera inicial, aunque lo cierto es que dichas negociaciones se dilataron más de la cuenta.

Por ello es que, mientras tanto, el Millonario avanzó fuertemente por un zaguero que absolutamente nadie tenía en los planes. Se trata de Federico Gattoni, defensor surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro que se encuentra integrando las filas de uno de los equipos más importantes de España como Sevilla.

Jorge Brito y compañía aceleraron de forma contundente para diagramar el desembarco del defensor de 25 años de edad que viene de tener un paso a préstamo en el Anderlecht de Bélgica. Inclusive, según informó el periodista de BOLAVIP Germán García Grova, en las últimas horas existieron avances contundentes.

Gattoni fue pedido de forma especial por Martín Demichelis y este miércoles se generó un acuerdo de palabra entre las partes implicadas. Como consecuencia de ello, de no mediar imprevistos, el nacido en Buenos Aires se transformará en refuerzo de River en este mismo mercado de pases. Una muy buena noticia para los de Núñez.

Federico Gattoni con los colores de Sevilla.

García Grova indicó que Sevilla cederá a Gattoni a préstamo por una temporada y con una opción de compra. De esta forma, River reforzará una de las zonas donde expuso más complicaciones en el último semestre teniendo en cuenta los compromisos importantes que se avecinan en el horizonte, con la Copa Libertadores de América como meta principal.

En ese sentido, la llegada de Gattoni no implica que se caiga definitivamente el retorno de un viejo conocido de la casa como Pezzella. Sin embargo, no se descarta en lo más mínimo que la vuelta del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 no se produzca ahora sino en la próxima ventana de transferencias.

El pasado de Gattoni en Argentina

Defendiendo la camiseta de San Lorenzo de Almagro, Federico Gattoni supo despacharse con 8 anotaciones y 5 asistencias al cabo de 94 compromisos de carácter oficial.

El contrato de Gattoni en Sevilla

Actualmente, el defensor central argentino tiene contrato con la entidad española hasta el 30 de junio de 2027.

La cotización de Gattoni

Según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, Federico Gattoni tiene actualmente un valor de mercado de 3.500.000 euros.