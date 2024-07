No todos los jugadores de la máxima categoría del fútbol argentino pasan por la mejor situación económica. Quien se encargó de dejarlo en claro fue Agustín Lagos, de Atlético Tucumán, que presiona para que el Decano acepte una oferta de Vélez para mejorar su calidad de vida.

En diálogo con La Gaceta, el defensor reveló: “En un mercado anterior no me dejaron salir con la promesa de que si llegaba una oferta buena, me iban a vender. Ahora llegó una oferta buena, cierran los números para todos, pero siguen sin dejarme ir”.

“Solo quiero que me valoren por lo que juego, mi posible salida a Vélez significa un gran salto económico. Esta situación económica también afecta mi vida personal“, agregó.

“Mis dos hermanos y yo nos estamos haciendo cargo de los gastos y la realidad es que no se llega bien a fin de mes. No me parece ninguna locura lo que pido, quiero un buen sueldo que sea considerable para un jugador de Primera“, explicó el futbolista de 22 años, que atraviesa esta situación desde que falleció su padre.

Agustín Lagos no se presenta a entrenar

En el medio de este difícil momento, el jugador hace todo lo que está a su alcance para que Atlético Tucumán acepte la oferta de Vélez. Una de las medidas que tomó fue no presentarse a las prácticas. “Tratamos de comunicarnos con el presidente, pero no, no dan la cara los dirigentes que me había prometido cosas y es feo, me hace sentir poco valorado. Nunca fue la idea de dejar de entrenar“, soltó.

Ahora, el jugador viajó a Buenos Aires con el objetivo de destrabar la situación. La propuesta del Fortín ronda el millón de dólares a cambio del 80% de su ficha. Está todo en manos del conjunto del interior del país.

Los números de Agustín Lagos en Atlético Tucumán

Desde su debut, Lagos lleva 39 partidos disputados en Primera División, todos con la camiseta de Atlético Tucumán. En este lapso no pudo anotar goles, pero dio 3 asistencias. Además, fue amonestado en 5 oportunidades y nunca lo expulsaron.