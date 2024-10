El Torneo Apertura 2006 tuvo una definición particular, debido a que Boca y Estudiantes de La Plata terminaron igualados en el primer puesto, por lo que tuvieron que jugar una final a partido único en el Estadio José Amalfitani, que terminó con victoria del Pincharrata por 2 a 1.

Uno de los integrantes del plantel comandado por Diego Simeone, fue Pablo Álvarez, quien fue titular y vio la roja en el primer tiempo por una pelea con Pablo Ledesma, habló en F90, programa emitido por ESPN, en donde además de recordar este encuentro, se refirió a la presencia del Brujo Manuel en su equipo.

Es que, en esa época se rumoreó que el Brujo trabajaba en el elenco de La Plata, pero nunca se confirmó hasta que el ex defensor confirmó el mito en esta entrevista. “Yo te voy a preguntar algo, se hablaba mucho en aquella época de que Estudiantes había contratado a Manuel, el Brujo”, comentó el Pollo Vignolo para tocar el tema.

“Si, existía. Me expulsan y yo voy al vestuario. Cuando entro al vestuario había una persona que no tenía nada que ver. Yo jugaba y no sabía que el trabajo era dentro del vestuario, cuando llegué lo ví a él y pregunté quién era. Creo que estuvo todo el campeonato”, comentó Álvarez, confirmando el rumor.

El equipo de Estudiantes festeja el Apertura 2006.

“Cuenta la leyenda que el Brujo estuvo la noche anterior en el estadio e hizo un trabajo en el arco de los dos goles de Estudiantes“, cerró Vignolo hablando de este rumor que se refería al trabajo que hizo el Brujo Manuel para que el Pincha de vuelta el partido en el segundo tiempo y se quede con la victoria.

A lo largo de este certamen, el equipo comandado por Simeone corrió detrás de Boca durante desde la fecha 15, cuando logró quedarse con el segundo puesto. Si bien el Xeneize necesitaba sacar un punto de seis para consagrarse campeón, el Pincha hizo su parte, ganó todos sus partidos y llegó a esta final que le dio un nuevo título.

Pablo Álvarez recordó su expulsión en la final contra Boca

A los 39 minutos de la primera mitad, con el partido 1 a 0 a favor del Xeneize, Pablo Álvarez fue expulsado con tarjeta roja directa tras pelearse con Pablo Ledesma, quien también vio la roja. “Fue un escándalo, a través de esa expulsión cambia el partido”, comenzó el ex futbolista del Pincha.

“Me pisó la cabeza. El Cholo influyó muchísimo porque me iban a expulsar a mí solo. Me pisó toda la cabeza, íbamos perdiendo 1 a 0, yo no paraba a nadie ese día, estaban haciendo un quilombo bárbaro por ese sector. El Tano Ortíz durante la semana previa me decía que Palermo iba a ir al segundo palo y lo tenía que cerrar, me volvió loco toda la semana y así vino el gol de Boca, me quería comer crudo”, continuó.

Y cerró: “Después de este gol me expulsan, perdemos 1 a 0 y me expulsan, me quería morir. Me voy al vestuario, en el entretiempo escucho a mis compañeros que volvían y escucho una voz que decía ‘¿Dónde está que lo mato?’, y con el utilero me esconden en los tachos donde poníamos la bebida para que no me encuentren. El Tano Ortiz me quería matar. Moraleja de todo esto, es que cuando terminó el partido me decían ‘gracias a vos, gracias a vos’, porque cambió el partido”.