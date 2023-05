Paulo Exequiel Dybala, un nombre que resuena en los estadios más grandes del mundo. Nacido en Laguna Larga, Córdoba, el 15 de noviembre de 1993, el astro argentino ha dejado su marca indudable en el fútbol internacional. Pero detrás de la estrella de la pelota, se esconde una historia familiar llena de fútbol y sueños cumplidos.

La familia Dybala, su esencia y raíces

La historia de Paulo Dybala no se puede contar sin hablar de su familia. Hijo de Alicia Suárez y Adolfo Dybala, Paulo creció en un ambiente futbolero. Su padre, Adolfo, no sólo administraba un local de quiniela llamado “La Favorita”, sino que también había sido jugador del Club Atlético Newell’s Old Boys, aunque nunca llegó a destacarse. Adolfo soñaba con que uno de sus tres hijos triunfara en el fútbol, sueño que Paulo logró cumplir.

El fallecimiento de Adolfo Dybala en 2008 marcó profundamente a la familia. De padre polaco exiliado a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial, Adolfo transmitió a sus hijos la pasión por el fútbol. Este amor por el balón fue el que llevó a Paulo a alcanzar los estadios más prestigiosos del mundo.

Dybala en el fútbol profesional

Dybala hizo su debut profesional en el Instituto de Córdoba en 2011, convirtiéndose en un referente para el equipo. Con 12 goles en 24 partidos en su primer año como profesional, Dybala rápidamente captó la atención de los ojeadores de los equipos más grandes.

El talento de Dybala no pasó desapercibido, y en 2012 firmó por el Palermo, donde ganó el título de la Serie B. Tres años más tarde, Dybala se unió a la Juventus, donde se estableció como una de las estrellas del equipo, ganando cinco títulos de liga y cuatro Copas Italia.

Posteriormente, en 2022, pasaría a formar parte de la Roma de Italia en donde se coloca sin dudas como uno de los jugadores más importantes del cuadro de la capital.

Oriana Sabatini, la novia de Dybala

La relación amorosa entre Oriana y Paulo Dybala ha estado en el foco de la prensa desde 2017. Aunque Oriana se ha ganado el reconocimiento como la novia de Dybala, ella es una mujer con una carrera y una vida fuera del mundo del fútbol.

Con un legado de talento heredado de su famosa tía, la ex-tenista Gabriela Sabatini, Oriana es una cantante talentosa, con una presencia sensual que ha deslumbrado a muchos con imágenes de su single ‘Luna‘.

Los hermanos de Dybala

Paulo Dybala es el menor de tres hermanos. Gustavo y Mariano, los hermanos mayores de Paulo, también se sumergieron en el mundo del fútbol, aunque no lograron alcanzar las alturas que Paulo ha logrado. La familia Dybala es una familia profundamente unida por el amor al fútbol y el recuerdo de su padre.

En resumen, Paulo es el resultado de una familia apasionada por el fútbol, de la influencia de un padre futbolista, y de su propio talento y determinación. Su historia familiar y sus raíces internacionales han jugado un papel crucial en su desarrollo como uno de los futbolistas más destacados de su generación siendo asi campeón del Mundo en Qatar 2022.