Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fútbol argentino

Por qué Boca no podrá ser campeón de Liga ante River en el Superclásico

El Xeneize lidera la Tabla Anual con 54 puntos, la misma cantidad que tiene Argentinos Juniors, que el pasado sábado derrotó a Banfield.

Boca Juniors lidera la Anual
© GettyBoca Juniors lidera la Anual

Boca hizo los deberes ante Talleres el pasado viernes: le ganó 2 a 1 y se subió a la cima de la Tabla Anual. El sábado se jugaron otros partidos y los resultados fueron variados ya que Independiente Rivadavia empató, pero quienes ganaron fueron Argentinos Juniors y Rosario Central.

La victoria de Argentinos Juniors ante Banfield en condición de visitante hace que sea imposible que Boca grite campeón de Liga (por ser el mejor de la tabla anual) el próximo 1 de noviembre cuando reciba a River en La Bombonera en una nueva edición del Supreclásico del fútbol argentino.

+ Seguinos en

Suponiendo que Boca supere a Independiente y River, además que Argentinos Juniors caiga ante Independiente Rivadavia, el Bicho enfrentará a Atlético Tucumán por la fecha 15 el lunes 2 de noviembre e inclusive perdiendo ese partido, un día después del Superclásico.

Boca Juniors lidera la Anual con los mismos puntos que Argentinos. (Foto: Getty).

Boca Juniors lidera la Anual con los mismos puntos que Argentinos. (Foto: Getty).

¿Qué les queda a los equipos que pelean por la Anual?

BOCA JUNIORS

  • Independiente (visitante)
  • River (local)
  • Defensa y Justicia (visitante)
Ver también

El tratamiento insignia de Nadal al que se somete Paredes para estar ante Vasco da Gama

ARGENTINOS JUNIORS

  • Independiente Rivadavia (local)
  • Atlético Tucumán (visitante)
  • Huracán (local)
Argentinos le ganó a Banfield. (Foto: @AAAJoficial)

Argentinos le ganó a Banfield. (Foto: @AAAJoficial)

ROSARIO CENTRAL

  • Huracán (local)
  • Sarmiento (visitante)
  • Estudiantes RC (local)

INDEPENDIENTE RIVADAVIA

  • Argentinos (visitante)
  • Banfield (local)
  • Gimnasia Mendoza (visitante)

VÉLEZ

  • Central Córdoba (visitante)
  • San Lorenzo (local)
  • Unión (visitante)

Así está la tabla anual

  1. Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  8. Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Estudiantes LP – 45 puntos
  12. Defensa y Justicia – 43 puntos
  13. Independiente – 42 puntos
  14. Huracán – 41 puntos
  15. Barracas Central – 39 puntos
  16. Sarmiento – 39 puntos
  17. Gimnasia (M) – 39 puntos
  18. San Lorenzo – 36 puntos
  19. Talleres – 35 puntos
  20. Unión – 34 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Banfield – 31 puntos
  25. Atlético Tucumán – 28 puntos
  26. Platense – 27 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 22 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENDIÓ

La tabla del Clausura 2026

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors derrotó 2 a 1 a Talleres y alcanzó la cima de la Tabla Anual.
  • Argentinos Juniors venció a Banfield e impidió que Boca se corone campeón ante River.
  • Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate se disputará el 1 de noviembre.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones