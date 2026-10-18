Por qué Boca no podrá ser campeón de Liga ante River en el Superclásico

Boca hizo los deberes ante Talleres el pasado viernes: le ganó 2 a 1 y se subió a la cima de la Tabla Anual. El sábado se jugaron otros partidos y los resultados fueron variados ya que Independiente Rivadavia empató, pero quienes ganaron fueron Argentinos Juniors y Rosario Central.
La victoria de Argentinos Juniors ante Banfield en condición de visitante hace que sea imposible que Boca grite campeón de Liga (por ser el mejor de la tabla anual) el próximo 1 de noviembre cuando reciba a River en La Bombonera en una nueva edición del Supreclásico del fútbol argentino.
Suponiendo que Boca supere a Independiente y River, además que Argentinos Juniors caiga ante Independiente Rivadavia, el Bicho enfrentará a Atlético Tucumán por la fecha 15 el lunes 2 de noviembre e inclusive perdiendo ese partido, un día después del Superclásico.
Boca Juniors lidera la Anual con los mismos puntos que Argentinos. (Foto: Getty).
¿Qué les queda a los equipos que pelean por la Anual?
BOCA JUNIORS
- Independiente (visitante)
- River (local)
- Defensa y Justicia (visitante)
ARGENTINOS JUNIORS
- Independiente Rivadavia (local)
- Atlético Tucumán (visitante)
- Huracán (local)
Argentinos le ganó a Banfield. (Foto: @AAAJoficial)
ROSARIO CENTRAL
- Huracán (local)
- Sarmiento (visitante)
- Estudiantes RC (local)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
- Argentinos (visitante)
- Banfield (local)
- Gimnasia Mendoza (visitante)
VÉLEZ
- Central Córdoba (visitante)
- San Lorenzo (local)
- Unión (visitante)
Así está la tabla anual
- Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Independiente – 42 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 39 puntos
- Sarmiento – 39 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- San Lorenzo – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 32 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENDIÓ
La tabla del Clausura 2026
DATOS CLAVE
- Boca Juniors derrotó 2 a 1 a Talleres y alcanzó la cima de la Tabla Anual.
- Argentinos Juniors venció a Banfield e impidió que Boca se corone campeón ante River.
- Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate se disputará el 1 de noviembre.