Por qué Boca no podrá ser campeón de Liga ante River en el Superclásico

El Xeneize lidera la Tabla Anual con 54 puntos, la misma cantidad que tiene Argentinos Juniors, que el pasado sábado derrotó a Banfield.

Boca hizo los deberes ante Talleres el pasado viernes: le ganó 2 a 1 y se subió a la cima de la Tabla Anual. El sábado se jugaron otros partidos y los resultados fueron variados ya que Independiente Rivadavia empató, pero quienes ganaron fueron Argentinos Juniors y Rosario Central.

La victoria de Argentinos Juniors ante Banfield en condición de visitante hace que sea imposible que Boca grite campeón de Liga (por ser el mejor de la tabla anual) el próximo 1 de noviembre cuando reciba a River en La Bombonera en una nueva edición del Supreclásico del fútbol argentino.

Suponiendo que Boca supere a Independiente y River, además que Argentinos Juniors caiga ante Independiente Rivadavia, el Bicho enfrentará a Atlético Tucumán por la fecha 15 el lunes 2 de noviembre e inclusive perdiendo ese partido, un día después del Superclásico.

Boca Juniors lidera la Anual con los mismos puntos que Argentinos. (Foto: Getty).

¿Qué les queda a los equipos que pelean por la Anual?

BOCA JUNIORS

Independiente (visitante)

River (local)

Defensa y Justicia (visitante)

ARGENTINOS JUNIORS

Independiente Rivadavia (local)

Atlético Tucumán (visitante)

Huracán (local)

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Argentinos le ganó a Banfield. (Foto: @AAAJoficial)

ROSARIO CENTRAL

Huracán (local)

Sarmiento (visitante)

Estudiantes RC (local)

INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Argentinos (visitante)

Banfield (local)

Gimnasia Mendoza (visitante)

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VÉLEZ

Central Córdoba (visitante)

San Lorenzo (local)

Unión (visitante)

Así está la tabla anual

Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Independiente – 42 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Sarmiento – 39 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos San Lorenzo – 36 puntos Talleres – 35 puntos Unión – 34 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 27 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENDIÓ

La tabla del Clausura 2026

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