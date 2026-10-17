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Torneo Clausura

Tablas calientes: así están la anual y los cruces de playoffs del Clausura en plena fecha 13

El Bicho se impuso por 1 a 0 en Banfield y momentáneamente se encuentra como líder de su zona y en igualdad de puntos con Boca en la anual.

Argentinos le ganó a Banfield y se trepó a la cima de las tablas: así está la anual y los cruces
© AAAJ OficialArgentinos le ganó a Banfield y se trepó a la cima de las tablas: así está la anual y los cruces

Este sábado 17 de octubre se sigue desarrollando la fecha 13 del Torneo Clausura. Luego del agónico triunfo de Gimnasia de La Plata ante Huracán en la apertura de la jornada el pasado jueves y las victorias de Instituto y Boca del viernes, el inicio de este fin de semana trajo consigo mucho fútbol argentino.

Más allá de la cantidad de compromisos, esta jornada tiene como protagonistas a la gran mayoría de los equipos que pelean arriba en la tabla anual, ya que en el primer turno se dio el triunfo de Argentinos Juniors sobre Banfield y luego se verán las caras Independiente Rivadavia ante Tigre y Platense frente a Lanús.

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En el turno nocturno, Vélez será local de Gimnasia de Mendoza y Atlético Tucumán recibirá a Rosario Central, cerrando el sábado con dos partidazos en simultáneo.

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Con el triunfo del Bicho por 1 a 0 en Banfield, el equipo de Nicolás Diez pasó a liderar la zona B hasta que Central y Belgrano afronten sus compromisos. Además, quedó segundo en la tabla anual con los mismos puntos que Boca, pero con menor diferencia de gol.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)
Gimnasia (LP) (4°B) – Lanús (5°A)

Rosario Central (2°B) – Independiente (7°A)
Defensa (3°A) – Huracán (6°B)

Lado derecho de la llave

Argentinos Juniors (1°B) – Newell’s (8°A)
Vélez (4°A) – Sarmiento (5°B)

Boca (2°A) – Barracas Central (7°B)
Belgrano (3°B) – Gimnasia (M) (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  8. Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Lanús – 44 puntos
  12. Defensa y Justicia – 43 puntos
  13. Independiente – 42 puntos
  14. Huracán – 41 puntos
  15. Barracas Central – 39 puntos
  16. Sarmiento – 39 puntos
  17. Gimnasia (M) – 39 puntos
  18. San Lorenzo – 36 puntos
  19. Talleres – 35 puntos
  20. Unión – 34 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Banfield – 31 puntos
  25. Atlético Tucumán – 28 puntos
  26. Platense – 27 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 22 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENDIÓ

Las tablas del Clausura

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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