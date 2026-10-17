Tablas calientes: así están la anual y los cruces de playoffs del Clausura en plena fecha 13

El Bicho se impuso por 1 a 0 en Banfield y momentáneamente se encuentra como líder de su zona y en igualdad de puntos con Boca en la anual.

Este sábado 17 de octubre se sigue desarrollando la fecha 13 del Torneo Clausura. Luego del agónico triunfo de Gimnasia de La Plata ante Huracán en la apertura de la jornada el pasado jueves y las victorias de Instituto y Boca del viernes, el inicio de este fin de semana trajo consigo mucho fútbol argentino.

Más allá de la cantidad de compromisos, esta jornada tiene como protagonistas a la gran mayoría de los equipos que pelean arriba en la tabla anual, ya que en el primer turno se dio el triunfo de Argentinos Juniors sobre Banfield y luego se verán las caras Independiente Rivadavia ante Tigre y Platense frente a Lanús.

En el turno nocturno, Vélez será local de Gimnasia de Mendoza y Atlético Tucumán recibirá a Rosario Central, cerrando el sábado con dos partidazos en simultáneo.

Con el triunfo del Bicho por 1 a 0 en Banfield, el equipo de Nicolás Diez pasó a liderar la zona B hasta que Central y Belgrano afronten sus compromisos. Además, quedó segundo en la tabla anual con los mismos puntos que Boca, pero con menor diferencia de gol.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)

Gimnasia (LP) (4°B) – Lanús (5°A)

Rosario Central (2°B) – Independiente (7°A)

Defensa (3°A) – Huracán (6°B)

Lado derecho de la llave

Argentinos Juniors (1°B) – Newell’s (8°A)

Vélez (4°A) – Sarmiento (5°B)

Boca (2°A) – Barracas Central (7°B)

Belgrano (3°B) – Gimnasia (M) (6°A)

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 44 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Independiente – 42 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Sarmiento – 39 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos San Lorenzo – 36 puntos Talleres – 35 puntos Unión – 34 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 27 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENDIÓ

Las tablas del Clausura