El volante sufrió un desgarro el pasado 9 de octubre y sueña con decir presente en el Maracaná el próximo martes, aunque los tiempos apremian.

Boca se juega una parada brava el próximo martes ante Vasco da Gama en el Estadio Maracaná. Los de Rodolfo Arruabarrena cayeron por 1 a 0 en La Bombonera y ahora buscarán revertir el resultado en Brasil. El objetivo es claro: avanzar a la gran final de la Copa Sudamericana.

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Leandro Paredes sueña con estar en el Maracaná, pero no será sencillo. El pasado 9 de octubre, cuando Boca visitó a Instituto, el mediocampista apenas estuvo 17 minutos en el campo de juego ya que ingresó y al poco tiempo sintió un pinchazo en el aductor derecho, por lo que no pudo completar el partido.

Tras realizarse los estudios de rigor, Paredes sufrió un desgarro. Según informó TyC Sports, el mediocampista se somete a un tratamiento con plasma rico en plaquetas con el objetivo de acelerar los tiempos de recuperación. Esta práctica la utilizó Rafael Nadal en determinados momentos de su carrera y quedó señalado como uno de los deportistas más icónicos en hacerlo.

Rafael Nadal en 2017. (Foto: Getty).

¿Qué es el tratamiento con plasma rico en plaquetas?

Desde hace tiempo que se viene utilizando este tratamiento con la sangre y los resultados son sumamente efectivos. El mismo consta de extraer sangre del paciente para centrifugarla y separar los glóbulos rojos y blancos del plasma, lo que deriva en que se concentren las plaquetas. Esas plaquetas se infiltran en la zona a tratar -en el caso de Paredes en el aductor derecho- para acelerar los tiempos de recuperación.

Leandro Paredes ya se mueve en el campo. (Foto: Prensa Boca).

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¿Qué se le viene a Boca?

20/10 | Vasco da Gama vs. Boca – Copa Sudamericana

25/10 | Independiente vs. Boca – Torneo Clausura

01/11 | Boca vs. River – Torneo Clausura

A/C | Boca vs. Defensa y Justicia – Torneo Clausura

14/11 | Boca vs. Banfield – Copa Argentina

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

DATOS CLAVE

Leandro Paredes sufrió un desgarro en el aductor y busca acelerar su recuperación.

sufrió un desgarro en el aductor y busca acelerar su recuperación. Boca Juniors enfrentará a Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana.

enfrentará a Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana. Leandro Paredes realiza un tratamiento con plasma rico en plaquetas para volver rápido.