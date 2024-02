Por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, en la que se realizan los cruces interzonales con los clásicos de la competencia, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibe a San Lorenzo en una nueva edición del clásico porteño.

Este encuentro, será el primer clásico que disputará el colombiano Diego Herazo con la camiseta del Ciclón, quien llegó a la institución de Boedo en este mercado de pases, y que cuenta con la particularidad de que es apodado el Lukaku colombiano, debido a su parentesco con el delantero belga que se desempeña en la Roma de Italia.

Este apodo, se lo pusieron cuando llegó al Ciclón, y el colombiano confesó que le gustó dialogando con ESPN: “Ya me bautizaron así, no tengo problema si me dicen Lukaku como lo hacen todos, me gusta y a la gente les gustó también. Me encanta que ellos disfruten y poder darle muchas alegrías”.

Desde su llegada a San Lorenzo, el delantero despertó entusiasmo en el hincha, a tal punto de que fue ovacionado en su debut, en el empate ante Estudiantes de La Plata por 1 a 1, y en la fecha siguiente, cuando le anotó el 2 a 0 a Tigre en la primera victoria del Ciclón en el campeonato, la gente en el Nuevo Gasómetro le coreó “Lukaku, Lukaku”.

Ahora, de cara al clásico contra el equipo de Parque Patricios, debido al rendimiento que mostró en sus primeras presentaciones, el colombiano sería titular por primera vez en el equipo de Rubén Darío Insúa, compartiendo la dupla de ataque junto al paraguayo Adam Bareiro.

“Los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan. Sé que hay que ganar sí o sí, hay que ir a muerte. Poder marcar un tanto sería impresionante”, comentó el Lukaku colombiano al respecto de la posibilidad de ser titular frente a Huracán en la misma charla con ESPN.

Los números de Diego Herazo en Deportes Tolima

Previo a llegar a San Lorenzo, Herazo se destacó en el Deportes Tolima, de su país natal. Allí disputó 48 partidos, en los que anotó 16 goles y repartió 4 asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Herazo con San Lorenzo?

El delantero colombiano firmó contrato con el Ciclón hasta el 31 de diciembre del 2026, luego de que el equipo de Boedo le compre el 100% de su ficha Tolima en un millón de dólares.