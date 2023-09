Luego de tanta especulación respecto a la fecha y la hora del Superclásico, finalmente la AFA confirmó todo respecto a lo temporal para el encuentro entre Boca y River para la jornada de los clásicos de la Copa de la Liga Profesional.

Será el domingo 1 de octubre a las 14 horas en La Bombonera , horario que resulta tempranero para un Superclásico pero que resulta inamovible respecto a dos motivos: primero y principal, el día no podía variar debido a que Boca juega el jueves anterior ante Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores, y el jueves siguiente definirá la serie en Brasil.

Sobre el horario, el Boca – River no podía darse más tarde debido a que ese mismo domingo se desarrollará el Debate Presidencial, por lo que no podían desarrollarse eventos masivos en Buenos Aires. Por lo tanto, el Superclásico será el domingo 1 de octubre a las 14:00 en Brandsen 805, en un encuentro con miles de condimentos pero que contará con el plus de ser la semana más importante del año para el Xeneize, mientras que para el Millonario será un evento importante para destacarse en el ámbito local.

Respecto al resto de los clásicos, Racing – Independiente tendrán el horario estelar del sábado a las 21 horas, mientras que más temprano ese mismo día se jugarán Rosario Central vs. Newell’s y San Lorenzo – Huracán casi a la misma hora (16:00 en clásico rosarino y 16:30 el de Cuervos y Quemeros). Entre todos los encuentros, el que abrirá la fecha 7 de la Copa de la Liga será Tigre – Vélez, el viernes 29 de septiembre a las 20:00 en Victoria. Mirá el calendario completo.

Fecha y hora de todos los partidos de la fecha de los clásicos

Viernes 29 de septiembre

20.00 Tigre – Vélez

Sábado 30 de septiembre

11.00 Arsenal – Defensa y Justicia

16.00 San Lorenzo – Huracán

16.30 Rosario Central – Newell’s

19.00 Racing – Independiente

21.30 Banfield – Lanús

Domingo 1° de octubre

14.00 Boca – River

16.30 Colón – Unión

17.00 Estudiantes – Gimnasia

18.45 Talleres – Belgrano

Lunes 2 de octubre

18.30 Barracas Central – Sarmiento

18.30 Godoy Cruz – Instituto

21.00 Platense – Argentinos

21.00 Atlético Tucumán – Central Córdoba