River y Rosario Central jugarán el último partido oficial del fútbol argentino de 2023 el próximo viernes 22 de diciembre. El duelo será por el Trofeo de Campeones y se desarrollará desde las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Hace unos días salieron las entradas para ambas parcialidades y se espera un lleno total, pero lo más llamativo son los elevados precios de las mismas.

La organización decidió dividir los precios en dos categorías: para socios y para no socios. Las populares -River ya las agotó todas- tienen un valor de 15 mil pesos para socios y 30 mil pesos para los no socios. Por otro lado, las plateas se venden a 20 mil pesos para socios y a 40 mil pesos para no socios. La realidad es que los hinchas -sobre todos los santiagueños- no deben sufrir estos precios elevados, el fútbol es un deporte popular y así debe ser concebido en todos los aspectos, principalmente en el precio de las entradas.

¿Cómo comprar entradas para River vs. Rosario Central por el Trofeo de Campeones?

Quienes deseen ir a ver el encuentro entre el Millonario y el Canalla por el Trofeo de Campeones deben ingresar a www.deportick.com y allí podrán comprar sus entradas. En el caso de los socios de River, previamente deben ingresar a RiverID para obtener un código que los habilite a comprar las entradas a precios de socios. Un dato importante es que el viernes no se venderán entradas en el estadio, solamente podrán ingresar aquellos que hayan comprado su ubicación a través de Deportick.

¿Por qué River y Rosario Central juegan el Trofeo de Campeones?

El equipo de Martín Demichelis y el de Miguel Ángel Russo se enfrentarán el próximo viernes en Santiago del Estero por el Trofeo de Campeones. Los de Núñez se ganaron su lugar por haber ganado la Liga Profesional en el primer semestre del año. Por su parte, los rosarinos hicieron lo propio por ganar la Copa de la Liga el pasado fin de semana ante Platense.

¿Cómo ver por TV en VIVO River vs. Rosario Central por el Trofeo de Campeones?

El partido entre River y Rosario Central, a disputarse el próximo viernes 22 de diciembre desde las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades podrá verse en vivo a través de las pantallas de TNT Sports y ESPN Premium.