En el último partido donde Independiente igualó 1-1 en La Paternal frente a Argentinos Juniors, Carlos Tevez no pudo contar con Martín Cauteruccio por un proceso inflamatorio hepático, el cual le implicó realizar reposo y alejarse de las canchas.

Desde el cuerpo médico del Rojo estuvieron muy atentos a la evolución de Cauteruccio, pero no solo por el hecho de que es muy importante para Tevez, sino que también porque quieren que se mejore.

A raíz de ello, volvieron a hacerle diferentes controles, pero el delantero de Independiente no mejoró . Incluso, los estudios arrojaron resultados que no se esperaban en el club de Avellaneda, ya que los mismos indicaron que siguen altos los valores de las enzimas hepáticas y los glóbulos blancos.

Carlos Tevez ya está al tanto de que desde el Departamento Médico de Independiente le realizarán una tomografía computada y que, hasta que los valores no sean los normales, no se entrenará a la par del plantel como así tampoco volverá a jugar por el torneo local.

Lógicamente, la preocupación abunda en todo el mundo Independiente, pero no es que la situación de Martín Cauteruccio es irreversible. Al contrario, con una dieta específica en la que deberán abundar las frutas, verduras y granos integrales, además del reposo indicado por los especialistas, el delantero podrá recuperarse.

Hasta el momento, no hay una fecha exacta en la que el ex San Lorenzo, Aldosivi y Quilmes podrá regresar a las canchas, pero en el Rojo priorizarán que todos los síntomas hayan desaparecido, que su salud no empeore y así puedan volver a gritar sus goles.

¿Cuántos goles lleva Martín Cauteruccio en Independiente?

Desde que llegó a Independiente, fueron 12 goles los que anotó Martín Cauteruccio. Los mismos pudo convertirlos en 37 encuentros.

¿Cuándo finaliza el contrato de Martín Cauteruccio en Independiente?

El contrato de Martín Cauteruccio en Independiente finalizará el próximo 31 de diciembre del 2024.