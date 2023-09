A pesar de que Independiente viene de quedar eliminado en la Copa Argentina tras los penales contra Estudiantes de La Plata, los hinchas se muestran ilusionados con que Carlos Tevez pueda sacar al equipo adelante y lo salve del descenso.

Desde que se puso el buzo de DT en el Rojo, Tevez buscó aportarle jerarquía a sus dirigidos, además de absorber todo tipo de presión para que el plantel pudiera jugar con total tranquilidad en estos encuentros donde se juegan la permanencia en Primera División.

El arribo del Apache está muy vinculado con el fútbol europeo, ya que desea aportar todos sus conocimientos del momento en que fue futbolista profesional y que Independiente pueda volver a ser aquel grande que se destacó en la década del ’70.

Luego del partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, decidió que no volvería a hablar en conferencia de prensa, como así tampoco habría contacto de ningún tipo para con los futbolistas. Sin embargo, falló con su primera medida, porque este martes 12 de septiembre Tevez tuvo contacto con los medios de prensa.

Más allá de ello, la idea del ex DT de Rosario Central es que, de cara al partido del jueves ante Huracán, sus jugadores no se concentren. Y tiene una sola razón: según reveló el sitio partidario Infierno Rojo, “debido a que el encuentro se jugará un día de semana y en horario nocturno, consideran que no es necesario concentrar” . Incluso, el mismo medio añadió que “el equipo entrenará el jueves por la mañana, irán al hotel a descansar por la tarde y luego jugarán por la noche”. Tevez continúa con los cambios para que Independiente pueda resurgir.

Los próximos partidos de Independiente

Fecha del Calendario Partido Horario (Argentina) 14 de septiembre Independiente vs. Huracán 21:00 19 de septiembre Rosario Central vs. Independiente 21:00 24 de septiembre Independiente vs. Instituto 15:00 A confirmar Racing vs. Independiente A confirmar

¿Hasta cuándo dura el contrato de Carlos Tevez en Independiente?

El vínculo contractual de Carlos Tevez en Independiente caducará en junio del año 2024.