“¿Por qué agarré? Independiente es un grande y a mi me motiva eso. Nunca fui para atrás. Hoy pongo en juego mi carrera como entrenador. Creo en los muchachos y en mi capacidad”. De esta manera, Carlos Tevez hizo su presentación oficial como entrenador de Independiente, en donde en solo 13 fechas, debe salvar al Rojo del descenso.

El Apache tendrá en el club de Avellaneda su segunda experiencia como DT tras su paso por Rosario Central y, desde el primer momento en que asumió, marcó la cancha de cómo quiere que su equipo funcione: “Voy a dar la vida por este club. Quien no se tire de cabeza o no esté bien físicamente no juega. Quiero un equipo intenso y con el que el hincha se identifique; sé donde me meto, tengo huevos“.

Luego de lo que fue la intensa conferencia de prensa en donde Tevez marcó sus ideas para Independiente y los motivos por los que asumió en el Rojo, el flamante nuevo entrenador se retiró del Estadio Libertadores de América y allí fue interceptado por un grupo de la barrabrava del club de Avellaneda.

En concreto, integrantes de la facción de “Los dueños de Avellaneda” cruzaron a Carlos Tevez y tuvieron un intercambio verbal. Dicha situación fue captada en video y allí se alcanza a escuchar que un miembro de la barra le suelta al Apache un mensaje de apoyo: “Te vamos a apoyar y te vamos a alentar todos el fin de semana“, soltaron. Tevez, sin vueltas, respondió: “Vamos a sacarlo adelante. Esto es a matar o morir“. Sobre el cierre del cruce, Carlitos recibió otro mensaje en donde se escuchó una fuerte banca a su ciclo como DT del Rojo: “Gracias por los huevos de agarrar este equipo”, le expresaron.

¿Cuándo y contra quién debuta Tevez como DT de Independiente?

Carlos Tevez tendrá su estreno como entrenador del Rojo este domingo a las 19 horas en condición de local en donde enfrentará a Vélez, un rival directo por el descenso.

¿Cómo le fue a Tevez como DT de Rosario Central?