Gustavo Costas había jugado fuerte en la conferencia de prensa posterior al estreno de Racing con derrota 1-0 ante Unión en la Copa de la Liga, resaltando que al equipo le había faltado actitud, incluso diciendo que por momentos habían sido “un desastre”. Si se tiene en cuenta la manera en que salió a jugar La Academia este miércoles ante Tigre, otra vez en el Cilindro y con numerosas variantes en relación al partido anterior, ese mensaje pudo haber generado el efecto deseado.

Sin embargo, Juan Fernando Quintero, autor de uno de los goles y máxima figura en la victoria 3-0 sobre El Matador, se encargó de contradecir aquel diagnóstico del entrenador, con mucho de sutileza pero sin dejar pasar por alto la expresión que dejó en una posición incómoda a los futbolistas ante los hinchas, en especial por el cariño incondicional que sienten estos por el actual DT.

“El fastidio del partido contra Unión sirvió para tener gasolina hoy. Cambia todo. Tuvimos contundencia. En los primeros minutos lo buscamos, se abrió el partido y tuvimos calma. Siempre hay que sacar lo positivo para quedarse con las cosas que sirven. Ahora hay que pensar en el próximo partido”, comenzó diciendo el colombiano.

En relación a las declaraciones de Gustavo Costas por la falta de actitud que había visto en los jugadores ante Unión, Juanfer marcó una clara diferencia de apreciación: “El profe es así. Por ahí, cuando no se dan las cosas dentro del campo, puede salir la emoción a flote. Él es hincha. Pero creo que nunca nos ha faltado la actitud. Obviamente respetamos lo que dice el entrenador. De los errores se aprende”, manifestó.

El orgullo de ser capitán

Juan Fernando Quintero se refirió a un nuevo rol que le toca asumir con el equipo más allá de su función de hacerlo jugar, porque terminó llevando la cinta de capitán en el que apenas fue su decimoséptimo partido con el club. “Es un orgullo portar ese brazalete. Eso no significa nada. Por ahí uno puede aportar dentro del campo y se nota eso. Para mí es un orgullo tenerla. Tenemos un buen grupo, tenemos buenos líderes. Uno dentro del campo hace sus cosas, busca aportar su experiencia. Los líderes los eligen los otros”, expresó el exjugador de River.

Los elogios de Costas a Juanfer

Gustavo Costas fue muy elogioso de la tarea de Juan Fernando Quintero ante Tigre, incluso cuando remarcó que ante Unión no había tenido un buen partido. “No hay palabras. Es de esos jugadores que parece que no son terrestres. Se la puso en la cabeza a Roger, tira pases que estando en los entrenamientos al lado de él no me doy cuenta. Es increíble. Hay que estarle encima y seguir sacándole lo mejor porque tiene mucho para darle a Racing”, dijo en la conferencia de prensa.