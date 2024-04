El pasado viernes, se reanudó en La Plata el encuentro entre Estudiantes y Boca que se encontraba 0 a 0 al minuto 27. En los 63′ restantes que se disputaron antes que se defina la Copa de la Liga, finalmente el Pincharrata terminó ganando el duelo por la mínima por un error de Sergio Romero tras un cabezazo de Javier Correa.

Chiquito quiso embolsar un suave testazo y pifió luego de que el pique le complicara los cálculos. Correa, quien había ingresado 10 minutos antes del gol, le dio a los de Eduardo Domínguez tres puntos de oro que le encaminaron la clasificación a los playoffs.

Respecto al ingreso del delantero con pasado en Racing y Santos Laguna, estas últimas horas se vio un hecho insólito que no se había vislumbrado durante el partido. En concreto, antes de que Correa entre al campo de juego, se vio una conversación con José Carreras, quien oficiaba de cuarto árbitro. Mediante una entrevista del programa F1 de ESPN, se supo lo que charlaron el jugador de Estudiantes y el colegiado.

“Me dice ‘¿vas a entrar?, ¿entrás para ganarlo?’. Le dije que sí, que iba a entrar para hacer el gol yo. Estaba convencido que lo hacía. Me lo preguntó y le dije que sí, y así fue“, reveló Correa ante la consulta del periodista Agustín Belachur.

Al finalizar el encuentro, siendo el atacante el héroe del partido por el tanto que le dio la victoria a Estudiantes, se dio un nuevo cruce. El jugador pincharrata lo vio pasar en el túnel camino a los vestuarios y lo llamó. Cuando Carreras se acercó a saludarlo, con un choque de manos y un abrazo, Correa le expresó: “Te lo dije, viste“. Llamativa situación que se vivió en el partido ante Boca.

La versión del 4to árbitro, José Carreras

Además de la confesión de Javier Correa, el colegiado encargado del rol de cuarto árbitro dio su versión de la charla entre ambos protagonistas. “Se dio a partir de una charla en la que me dijo que iba a entrar a meter un gol y nada más. Él me lo dijo, fue un ida y vuelta entre él y yo. Tuvo la suerte de que lo definió él al partido. Pero no no fue más que un ida y vuelta“, esbozó el árbitro ante la consulta de F1.

¿Qué resultados necesita Boca para clasificar a cuartos de final de la Copa de la Liga

Al perder contra Estudiantes, el Xeneize perdió la chance de asegurar la clasificación, pero podrá hacerlo sin depender de nadie si la próxima fecha le gana a Godoy Cruz (ya clasificado) en La Bombonera.

En caso de igualar, Boca necesitará que Lanús pierda contra Estudiantes y que Racing no le gane a Belgrano en Córdoba. De esta manera, quedaría con 23 puntos, igual que el Granate, pero mejor diferencia de gol.