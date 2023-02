El Al-Hilal de Ramón Díaz dio el gran golpe, dejó afuera a un poderoso Flamengo en el Mundial de Clubes y ahora sueña en grande. Emiliano Díaz, hijo del DT y ayudante de campo en el equipo de Arabia Saudita, festejó alocado el avance a la final y, a la espera del Real Madrid, infló el pecho con chicana incluida.

“Se dijo que Flamengo ya estaba en la final, que nosotros éramos un equipo malo, pero bueno, se van a tener que quedar acá a jugar el tercer puesto”, chicaneó Emiliano Díaz al equipo brasileño en un mano a mano con Infobae. Y no se quedó allí a la hora de hablar de un partido que quedará en la historia del fútbol árabe.

Emiliano Díaz y su chicana al Flamengo tras eliminarlo del Mundial de Clubes

En la misma charla, el Ayudante del Al-Hilal, afirmó: “En Sudamérica se subestima mucho el mundo del fútbol asiático y no hay que subestimarlo más. Ya nos pasó con Argentina en el Mundial ante Arabia Saudita, ahora vinieron éstos que pensaban que iban a jugar la final contra el Real Madrid, tenían los pasajes sacados, pero a la final va un equipo árabe”.

Por último, concluyó hablando de cómo vio al campeón de América: “Lo vi más que nervioso, creo que no esperaba encontrarse con el nivel técnico de nuestros jugadores y que no los hayan dejado jugar. Fijate que casi no nos llegaron. Después, ya cuando tuvimos un jugador de más, lo supimos aprovechar y ya tuvieron muchas menos opciones”.