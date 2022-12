A sus 82 años, a causa de una enfermedad por la que luchó mucho tiempo falleció Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé.

Junto con Diego Maradona, fueron los dos máximos exponentes del fútbol en el siglo XX, y formaron una gran amistad con el paso del tiempo, que tuvo sus vaivenes. Se quisieron, se pelearon, se reconciliaron y se volvieron a querer, a tal punto que O Rei despidió a Diego el día de su muerte.

Retirado en 1977, Pelé fue el ídolo de un jóven Maradona, que daba sus primeros pasos en el fútbol profesional en 1976, y que en 1979, con solo 19 años, pudo cumplir uno de sus sueños: conocer a Pelé. Tres meses después de que Diego juege el Sudamericano con la Selección, su representante, Jorge Czyterspiller, y el padre del Pelusa habían hecho los trámites para volar a Río de Janeiro, donde Pelé los esperaba en su casa de Copacabana.

“No fue tapa. Maradona y Pelé, juntos, no fueron a la tapa. Porque el encuentro había sido un lunes y la revista salía ese día. Pero, porque además, la semana siguiente, cuando se publicó, Víctor Galíndez retuvo la corona mundial de los medios pesados y se llevó la página principal”, comentó el periodista Guillermo Blanco.

La vez que Pelé convenció a Diego de seguir

En 1981, tras ser campeón del Metropolitano con Boca, Diego y el Xeneize viajaron por una gira en Costa de Marfil, en la que Diego le confesó a Blanco que estaba cansado y que “pensaba en dejar” el fútbol. Esta decisión, le llegó a Pelé, que le envió una sentida carta para que el Diez reviera su decisión y continuara jugando.

La primera pelea

Durante el Mundial de España 1982, en que el Diego no tuvo un buen rendimiento, y encima Argentina quedó eliminada frente a Brasil, Pelé, que en ese momento fue invitado como comentarista para la televisión de su país, en donde criticó al Pelusa: "Habla demasiado, tendría que cerrar la boca. Era mi ídolo como futbolista, pero como comentarista tiene más quilombos que yo en la cabeza".

La pelea, tuvo su pico máximo para el Mundial de México en 1986, en el que Pelé se ofreció para volver a jugar para la selección brasileña a los 45 años y Diego le recomendó que estaba más para "recibir asistencia psiquiátrica" que para un retorno al fútbol.

"Me pareció de mal gusto y una falta de respeto que declarara que yo necesitaba asistencia psiquiátrica. Decidí no responderle, pues lo que expresó es cosa de niños y este no es un Mundial juvenil", dijo O Rei tiempo después.

Luego del doping, la reconciliación

Transcurría el año 1995 cuando Diego fue sancionado por el doping positivo en el Mundial de Estados Unidos en 1994. Allí, Maradona recibió la invitación del brasileño para jugar en el Santos ni bien termine su suspensión. "Me trató maravillosamente bien", reconoció el Pelusa.

Además, lo propuso como presidente de FIFA resaltando que se trataba de un hombre que "respira fútbol".

Debutó con un pibe, la famosa frase de Diego para Pelé

Luego de que Pelé diga que “Maradona es un mal ejemplo. Fue un excelente jugador pero, por desgracia, todo el mundo puede ver lo que hizo con su vida”, Diego le contestó: "Dice que yo me tengo que recuperar de las drogas y eso... él debutó con un pibe, el negro. Sí, debutó con un pibe. Es un careta".

La noche del 10, una nueva reconciliación

En el 2005, Diego lo invitó a su programa, "La noche del 10". Allí, tuvieron una larga charla, luego intercambiaron camisetas de sus selecciones firmadas por ellos, para finalizar jugando el juego de cabezasos.

Desde allí, la relación quedó en buenos términos. "Espero que algún día juguemos juntos al fútbol en el cielo", dijo O Rei en la despedida del Diego, y ahora, dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol se reencontrarán en algún lugar para tirar paredes.