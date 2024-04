El volante ofensivo culmina su actual contrato con el Millonario el próximo 30 de junio y todavía no hay perspectivas de renovación.

En agosto de 2023, Manuel Lanzini concretó su retorno a River Plate después de una gran cantidad de tiempo militando en el continente europeo. El nacido en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, quedó libre de West Ham United y, luego de esperar ofertas que no llegaron, terminó inclinándose por una nueva aventura en el equipo Millonario.

Sin embargo, Lanzini, que también supo vestir los colores de Fluminese y Al-Jazira, nunca estuvo a la altura de las circunstancias en River. Al menos hasta ahora. Sus rendimientos no fueron los mejores y tampoco su forma física, por lo que desató una catarata de cuestionamientos por parte de los hinchas y de los medios de comunicación.

En ese contexto, el volante ofensivo de 31 años de edad que nunca pudo ganarse la titularidad en River podría marcharse de manera inminente. Resulta que Eyüpspor, un equipo que acaba de asegurar su ascenso a la máxima categoría del fútbol de Turquía, ya comenzó a buscar incorporaciones y varios de sus cañones apuntaron hacia Lanzini.

No es un detalle menor que el cinco veces internacional con la Selección Argentina tiene contrato con el equipo encabezado estratégicamente por Martín Demichelis hasta el 30 de junio de este año, por lo que hay muchas chances de que vuelva a quedar con el pase en su poder y pueda elegir su destino sin intermediarios.

Manuel Lanzini en la Bombonera. (Foto: Getty)

Sucede que no hay grandes perspectivas de renovación: el jugador no tiene como prioridad seguir en el fútbol argentino y en River no están del todo convencidos por sus actuaciones durante la presente temporada. Por ello es que un cambio de aires podría ser lo más potable para todas las partes implicadas en la mencionada situación.

La información del fuerte seguimiento del Eyüpspor fue proporcionada por el sitio web Transfermarkt, que añadió que habría otros elencos europeos interesados en los servicios de Lanzini, aunque ninguno ha expuesto, por el momento, un interés concreto en la ficha del surgido de las divisiones inferiores de River.

Los próximos partidos del conjunto Millonario podrían ser determinantes para que se termine de perfilar el futuro de Lanzini. Si los rendimientos acompañan y si las oportunidades son más contundentes que hasta ahora, puede llegar a surgir alguna chance de que renueve su contrato y se quede en los de Núñez por otra temporada.

Los números de Lanzini

Desde su vuelta a River, Manuel Lanzini vio acción en 21 partidos oficiales, aportando una asistencia y ninguna anotación.

La cotización de Lanzini

Según el medio de comunicación especializado Transfermakt, Manuel Lanzini tiene actualmente un valor de mercado de 2.500.000 euros.