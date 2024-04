En el marco de la fecha 4 del Brasileirao, en condición de local, Internacional de Porto Alegre empató 1 a 1 contra Goianiense y de esta manera no pudo quedar como único puntero del certamen, y quedó relegado al quinto puesto, con 7 unidades.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del elenco local, Eduardo Coudet, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió a lo que fue el rendimiento de sus dirigidos, y también comentó el mal momento que está viviendo, producto de las críticas de los hinchas.

“Muchos insultos, por lo menos a mí desde atrás del banco de suplentes. Desde los primeros minutos me están insultando. Hablo enrarecido, porque a veces tengo que vivir situaciones difíciles en cuanto a los resultados y no sé si todavía estamos pagando la eliminación del estadual”, comenzó explicando sobre esta situación.

Siguiendo con su relato, agregó: “Como lo digo siempre, no solo cuando perdemos, sino que lo digo siempre que la prensa local quizá tenga razón, quizá el problema soy yo, es lo que tengo que decir. La verdad es que es un clima raro. Iniciamos el primer tiempo con la protesta de nuestra hinchada. Ahora ganamos un partido importantísimo en la Copa Sudamericana, pero inicia el juego y al poco tiempo estoy recibiendo insultos sin parar”.

El Chacho Coudet lamentó el mal momento que vive en Brasil. (Foto: IMAGO / Fotoarena).

“A veces hacemos grandes esfuerzos, trabajo toda la semana, todos los días, tratando de no solo hacer crecer a este club sino de hacer crecer a los jugadores y de que nuestros hinchas se sientan identificados con cómo jugamos, que es intentar ser protagonistas, de normalmente atacar la mayoría del tiempo y ganar todos los partidos sin importar el rival y dónde nos toque jugar”, sumó en su descargo.

Y cerró: “Teniendo esta fase, habiendo perdiendo solo dos partidos, hoy nos tocó empatar pero merecíamos ganar tranquilamente. Trabajamos para eso, para que la gente se sienta identificada y evidentemente no se siente así, porque sino no reaccionaría así. Tengo mucha espalda, pero me da tristeza esta situación porque hoy necesitábamos mucho de nuestra gente para hacer el gran esfuerzo que hicimos. No sé por qué está este clima. Ustedes conocen este club, es un club grande y no veo que estemos en una situación tan difícil como para estar de esta manera”.

El inicio de año de Inter de Porto Alegre

En esta temporada, el elenco comandado por el Chacho Coudet no comenzó de la mejor manera, ya que en el estadual, el Campeonato Gaúcho quedó eliminado por penales contra Juventude, un equipo recién ascendido a la Primera División de Brasil. Luego de esto, en el Brasileirao sólo sufrió una derrota en sus primeras cuatro presentaciones, ante Athletico Paranaense como visitante, y en la Copa Sudamericana comparte el primer puesto del grupo junto a Belgrano de Córdoba.

Los números del Chacho Coudet en Inter de Porto Alegre

Desde que asumió en el equipo brasileño hace menos de un año, el entrenador argentino dirigió un total de 50 partidos, con un saldo de 25 victorias, 12 empates y 13 derrotas.