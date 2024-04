La Selección Argentina que comanda Javier Mascherano se ganó el derecho de participar en el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 (del 24 de julio al 9 de agosto), gracias al segundo puesto que se adjudicó en el Campeonato Preolímpico de Venezuela (además de quedarse con uno de los dos cupos fue el único participante invicto).

Y tras el sorteo que realizó la FIFA en marzo, quedó establecido que la Albiceleste (bicampeón olímpico) encabeza el Grupo B, el cual compartirá con Marruecos (campeón de la Copa Africana de Naciones Sub 23), Ucrania (semifinalista de la Eurocopa Sub 21) y el tercero de la Copa Asiática Sub 23, el cual está a punto de develarse.

Es que a raíz de la Semifinal del certamen que organiza la AFC, surgió el cruce del que saldrá el último contrincante de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos. Indonesia (que perdió con Uzbekistán 2 a 0) e Irak (que cayó con Japón por el mismo resultado) se medirán este jueves en el Abdullah bin Khalifa Stadium. El que gane, ya sacará pasaje para París 2024.

En tanto que el perdedor jugará un repechaje contra Guinea para ver cuál de los dos irá al Grupo A, compuesto por Francia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Del mismo modo, el ganador de la Final de la Copa Asiática Sub 23 que disputarán Uzbekistán y Japón se sumará al Grupo D con Paraguay, Malí e Israel, y el perdedor se acoplará al Grupo C con España, Egipto y República Dominicana.

Javier Saviola en el sorteo del Campeonato de Fútbol de París 2024.

Fechas y sedes de los partidos de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección Argentina debutará en el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 contra Marruecos el miércoles 24 de julio (dos días antes de la fiesta inaugural) a las 10 de la mañana (hora ARG) en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne.

El segundo encuentro se llevará a cabo el sábado 27 de junio a la misma hora en el Stade de Lyon contra Indonesia o Irak. Y cerrará su participación en el Grupo B ante Ucrania el martes 30 de junio a las 12 del mediodía (hora ARG) también en el Stade de Lyon.

Si clasifica a los Cuartos de Final jugará el viernes dos de agosto. Si lo hace como primero enfrentará al segundo del Grupo A y si sale segundo chocará con el primero de la misma zona, la cual está conformada por Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Guinea o Indonesia o Irak.

¿Qué jugadores mayores llevará Javier Mascherano a los Juegos Olímpicos de París 2024?

Tanto la Selección Argentina como el resto de los combinados participantes del Torneo Masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 tienen la chance de llevar hasta tres jugadores mayores de 23 años. En el caso del conjunto nacional, varios integrantes de la Scaloneta se postularon para ser tenidos en cuenta por Javier Mascherano.

Al respecto, trascendió que la AFA estaba iniciando gestiones por Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. Los tres habrían hecho saber que tienen apalabrada la autorización de sus clubes (Aston Villa, Benfica y Manchester City).

Por otro lado, el propio Mascherano confesó que habló del tema con Lionel Messi, quien no declinó la invitación. No obstante, aún no hubo señales de un acuerdo con el Inter Miami para que lo dejen viajar a la capital francesa después de la Copa América de Estados Unidos.