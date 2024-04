Hace apenas unos días anunció que no continuará en Athletic Bilbao y los hinchas del Millonario se ilusionaron con su llegada.

Desde hace años llama la atención que Iker Muniain tenga un amor tan grande por River. Es habitual que los futboleros tengan preferencia por clubes de otros países, pero por lo general uno es hincha de un equipo de su país. El oriundo de Pamplona tiene su corazón con Athletic Bilbao -en el que jugó en toda su carrera- pero también en Núñez e inclusive él mismo contó que hizo locuras para ver la final de la Libertadores 2018 en el Bernabéu.

Hace apenas unos días, Iker Muniain comunicó que no continuará en Athletic Bilbao al finalizar esta temporada. De inmediato, los hinchas de River se ilusionaron con su posible llegada al club de Núñez. Inclusive, se filtró que el jugador estaría dispuesto a venir a Argentina y que no tiene pretensiones económicas descabelladas. Si bien pareciera que todo está dado para que Muniain se ponga el Manto Sagrado a partir de mitad de año, según averiguó Bolavip, Demichelis no estaría del todo convencido de contar con él.

Este medio pudo averiguar que para Martín Demichelis el puesto en que juega Iker Muniain -volante ofensivo- está cubierto y que su llegada no sería prioridad en absoluto. Cabe destacar que River cuenta con Claudio Echeverri, Esequiel Barco, Manuel Lanzini y además puede hacerlo Nacho Fernández, aunque por lo general juega como interno.

Además, Gonzalo Martínez se recuperará de su lesión y se sumará al plantel en el mes de septiembre aproximadamente. Por otro lado, Muniain también podría desempeñarse como segundo delantero, detrás del nueve de área, pero para ese sector, Demichelis prioriza a Pablo César Solari y a Facundo Colidio.

Muniain levanta la Copa del Rey 2024. (Foto: IMAGO).

Por otro lado, en la dirigencia están al tanto de la situación y están interesados en saber cuáles serían las condiciones para su llegada. Si bien es cierto que el propio Iker Muniain sabe a la perfección que en Argentina no se puede competir a nivel salarial con otras ligas, la realidad es que en caso de llegar será un salario alto. El propio Matías Patanian, vicepresidente del club, se refirió al tema y eligió ser cauto para no generar falsas expectativas en los hinchas. Afirmó que está enterado que el jugador no continuará en Athletic Bilbao y de su fanatismo por River.

¿Y del lado del jugador qué pretenden?

Iker Muniain nunca se pronunció públicamente respecto a qué será de su futuro, solamente anunció que no renovará su contrato con Athletic Bilbao y nada más. Bolavip pudo saber que su representante está interesado en que vaya a la MLS o al fútbol árabe, ligas que dejan muy buen dinero y con menores exigencias que la argentina. Ahora bien, el que toma la decisión respecto a su carrera es el futbolista y se desconoce si Muniain está interesado en pasar a ligas menores a sus 31 años.

En México también lo quieren

Según informó La Página Millonaria, América de México, Rayados y Juárez están tras los pasos de Iker Muniain. Lógicamente, económicamente, en River saben que no pueden pelear con la economía de los equipos mexicanos, aunque también saben que está el plus de la decisión del futbolista, en caso de querer contar con él.

La anécdota de la final en Madrid

El propio Iker Muniain contó en detalle cómo fue su experiencia el 9 de diciembre de 2018. Lo hizo ante los micrófonos de Movistar+ y allí relató que, al ser un partido único e irrepetible, ni siquiera se planteó el no estar, pese a que su equipo jugaba al día siguiente. El jugador relató que llamó a su persona de confianza, alquilaron una camioneta, viajaron de Bilbao a Madrid y volvieron la misma noche del partido. Además, tuvo que ir camuflado para que no lo reconozcan, ya que Athletic Bilbao jugaba al día siguiente y el presente del equipo no era el ideal.