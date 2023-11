Alejandro Garnacho clavó un golazo de novela durante el partido que enfrentó al Manchester United contra Everton, elaborando una tijera monumental para clavar la pelota en un ángulo. ¿Premio Puskas? Prácticamente no hay discusión.

El mundo del fútbol ya habla de lo que hizo el hispano-argentino en los Red Devils y la mayoría de las opiniones estuvieron repletas de elogios, menos la que hizo Arturo Vidal en las últimas horas.

En uno de sus habituales streams en la plataforma Twitch, el mediocampista chileno destacó la forma en la que Garnacho anotó para el Manchester United, pero no quedó conforme con su festejo.

“Sí, lo vi. Estábamos viendo el partido. Golazo… terrible. Lo único malo, o lo que no entendí, es por qué lo celebra como Cristiano (Ronaldo). ¿Por qué no se hace su chapa? Tiene que hacerse su nombre, ya está grande. Si no hace su nombre, va a quedar siempre en la sombra. Celébralo de otra manera”, soltó el actual jugador del Athletico Paranense.

Lo que se podría interpretar como una feroz crítica al astro portugués, quizás sea una especie de “regaño” por parte de un jugador experimentado para Garnacho, futbolista que está dando sus primeros pasos en la élite. ¿Cómo se lo tomará el delantero del Manchester United?

Encuesta ¿Coincidís con lo que dice Vidal sobre Garnacho? ¿Coincidís con lo que dice Vidal sobre Garnacho? YA VOTARON 0 PERSONAS

Todos los goles de Garnacho en Manchester United

El que le marcó a Everton de manera espectacular fue su séptimo gol con los Diablos Rojos de manera oficial, luego de 53 partidos disputados con el primer equipo entre competencias nacionales y continentales.

Cuatro de esos tantos fueron por Premier League: Garnacho le convirtió a Fulham, Leeds United, Wolverhampton y Everton. La lista se completa con anotaciones a la Real Sociedad por Europa League, al Crystal Palace por EFL Cup y al West Ham por FA Cup. ¿Qué tienen en común estos siete partidos? Que todos terminaron en triunfo del Manchester United.