Luego de haber quedado afuera de la Selección Argentina por decisión de Lionel Scaloni, ya que no estaba teniendo la oportunidad de ponerlo en cancha ante la superpoblación argentina en el puesto, Alejandro Garnacho apareció como titular en el Manchester United en el primer partido post fecha FIFA y solo tres minutos le bastaron al extremo albiceleste para convertir uno de los mejores goles (sino el mejor) con un remate de chilena inolvidable.

Al mejor estilo Wayne Rooney, Garnacho aprovechó un centro de Marcus Rashford que le quedó pasado para volver en sí y ejecutar una chilena de primera que se clavó en el segundo palo de Jordan Pickford, el arquero del Everton. El histórico Goodison Park, estadio de los “Toffees” fue testigo del golazo del 2023 convertido por el nacido en Madrid pero nacionalizado argentino que ya fue blindado por la Selección. No busquen más competidores, acá está el premio Puskas al mejor gol del año. Mirá el video.

Apenas convirtió el tanto, el gesto de Garnacho lo dijo todo, ya que el pibe de solo 19 años sacudió su mano derecha incrédulo del gol que convirtió. Su chilenazo ya recorre el mundo entero, y no hay persona que no lo catalogue como el mejor tanto de toda la temporada y de todo el 2023. Una verdadera locura lo que hizo el extremo argentino.

Más allá de la estética de su gol, anímicamente también simboliza mucho para Garnacho, ya que así anotó su primer tanto en la Premier League 2023/24 y el segundo en toda la temporada (había convertido uno por la Carabao Cup ante Crystal Palace). Para el Manchester United en general también tiene una gran importancia comenzar ganando ante Everton de esta manera, ya que unn triunfo en Goodison Park catapulta a los Red Devils a la sexta posición de la liga inglesa, reponiéndose así de un irregular inicio de campaña.

Los números de Garnacho en Manchester United

Con este descomunal golazo de chilena, Garnacho llegó a los siete tantos como profesional en el Manchester United en 53 partidos disputados. Además, suma 5 asistencias dadas durante su estadía en el primer equipo de los Red Devils. En la corriente temporda, el madrileño nacionalizado argentino lleva 17 partidos y dos goles.

En el seleccionado albiceleste, Garnacho ha participado en cuatro partidos sin aportar goles o asistencias. En la última citación de Scaloni, el juvenil de 19 años no fue convocado por motivos futbolísticos.

Scaloni habló sobre la ausencia de Garnacho

Antes del duelo ante Uruguay que inauguró la fecha FIFA de noviembre para Argentina, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y tocó todos los temas. Por supuesto que la ausencia de Alejandro Garnacho estuvo entre las preguntas que le hicieron y, lejos de esquivar el tema, argumentó su decisión de no convocarlo para los partidos ante el seleccionado charrúa y Brasil.

“Lo de Ale es una cuestión futbolística”, arrancó justificando el DT, que después explicó un factor clave para entender su elección: “Nosotros somos seres humanos y no nos gusta traer jugadores y dejarlos afuera constantemente o que no formen parte del plantel”.

“Todos quieren estar, está buenísimo, pero hay veces que la parte humana juega y tenés que tomar decisiones. No hubiera sido fácil traerlo, estar acá y que no se cambie (que no vaya ni al banco). De hecho, en las últimas convocatorias no tuvo minutos. Hay veces que hay que tomar decisiones, pero es un chico que está en el radar nuestro y va a seguir estando. Recién empieza y tiene un enorme futuro”, argumentó. En caso de seguir demostrando este nivel en Manchester United, no quedan dudas que en la próxima lista estará presente.