Estudiantes de La Plata es uno de los equipos argentinos más exitosos en el marco de la CONMEBOL Libertadores. Es que, con cuatro conquistas conseguidas, el combinado Pincha se ubica solamente por debajo de Independiente -que tiene siete- y de Boca Juniors -que acumula seis-. A su vez, está igualado con otro peso pesado como River Plate.

Como consecuencia de ello, el mencionado certamen continental siempre luce seductor para Estudiantes, que formará parte de la fase de grupos de la edición 2024. Cabe recordar que los dirigidos por Eduardo Domínguez se clasificaron por hacerse con el título en la Copa Argentina, donde doblegar a Defensa y Justicia en la gran final.

El debut de Estudiantes en la Copa Libertadores 2024

No es un detalle menor que todavía no terminaron las instancias previas de la Copa Libertadores de América, ya que solamente se desarrollaron las dos primeras y queda por delante la tercera. Por ende, todavía no se conocen todos los clasificados para la fase de grupos. Entonces, Estudiantes debe esperar para conocer a sus rivales.

En ese contexto, el Pincha tendrá que esperar para que se lleve a cabo el sorteo, no solamente para tener noción de sus adversarios sino también para conocer detalles sobre las fechas en cuestión. Eso sí: tendrá su debut en la Libertadores en los primeros días de abril: puede ser el martes 2, el miércoles 3 o el jueves 4 de dicho mes.

Bombo 1

Fluminense (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

River Plate (Argentina)

Flamengo (Brasil)

Gremio (Brasil)

Peñarol (Uruguay)

Sao Paulo (Brasil)

Liga de Quito (Ecuador)

Bombo 2

Atlético Mineiro (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador)

Libertad (Paraguay)

Cerro Porteño (Paraguay)

Estudiantes de La Plata (Argentina)

Barcelona (Ecuador)

Bolívar (Bolivia)

Junior (Colombia)

Bombo 3

San Lorenzo (Argentina)

The Strongest (Bolivia)

Universitario (Perú)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Rosario Central (Argentina)

Alianza Lima (Perú)

Millonarios (Colombia)

Talleres de Córdoba (Argentina)

Bombo 4