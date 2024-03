El 17 de octubre pasado Neymar jugó su último partido hasta la fecha con la camiseta de la Selección de Brasil, y no volverá a vestirla hasta luego de la Copa América. Así lo confirmaron desde su tierra natal, donde los reportes aseguran que sigue evolucionando positivamente de su lesión, pero no llegará a la competición continental.

El portal Globo asegura que “la recuperación continúa sin mayores complicaciones y se mantiene la previsión de nueve meses”, tras recibir la visita de Rodrigo Caetano, director deportivo de la Selección Brasileña y del médico del seleccionado. Ney lleva ya cinco meses desde su lesión, y la recuperación se extenderá por al menos otros cuatro, antes de poder volver a entrenar de forma normal para luego poder volver a las canchas.

“Ney está siendo monitoreado, puedes estar seguro. Está intentando acelerar el proceso, hay que respetar los protocolos, una lesión difícil, complicada, pero es un gran profesional, sabe su importancia y seguro que hará todo lo posible para estar con todos nosotros”, había declarado Dorival, el flamante seleccionador del Scrath. Sin embargo, no sólo no podrá contar con Ney para su debut al frente de la Verdeamarella, sino que no lo tendrá para la Copa América.

Sin Neymar, la selección brasileña se enfrenta a dos rivales de peso en la Fecha FIFA que se avecina. Su primera cita será en Wembley, donde el 23 de marzo visitará a Inglaterra. Luego se presentarán en el Santiago Bernabéu para enfrentar a España, el 26 del mismo mes.

La lesión que margina a Neymar de jugar la Copa América con Brasil

Neymar se lesionó el pasado 17 de octubre del 2023 en un encuentro válido por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este partido se jugó en el Estadio Centenario de Montevideo y vio el triunfo de Uruguay por 2 a 0 ante Brasil. Ney debió salir sobre el final del primer tiempo con una lesión en su rodilla izquierda.

Tras realizarse los estudios se dio a conocer que el capitán del Scratch sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de dicha rodilla. Dos semanas más tarde fue operado e inició el proceso de rehabilitación que va ya por el 50% de lo estimado en primera instancia.

La recuperación de Ney

Neymar ha compartido algunas escenas del proceso de rehabilitación a lo largo de estos primeros cinco meses. Los primeros tres los ha pasado en Brasil, aunque regresó a Arabia Saudita en febrero, para continuar con el proceso junto al cuerpo médico del Al-Hilal.

De acuerdo a los reportes, se espera que una vez que Neymar pueda volver a los terrenos de juego, se estrene un documental sobre todo este período de recuperación y rehabilitación que ha transitado.