El polémico posteo de Luis Suárez tras no ser convocado por Bielsa en Uruguay: "Respeto"

Luis Suárez sigue on fire en el Brasileirao. Este domingo, el Pistolero volvió a marcar con Gremio y fue victoria del Tricolor contra Cuiabá en condición de local para no perderle pisada al líder Botafogo en la tabla de posiciones.

Sin embargo, el Pistolero no fue protagonista este fin de semana únicamente por su gol. En primera instancia, el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, habló en conferencia de prensa y reafirmó su postura de no haber convocado al ex Barcelona y Liverpool, al igual que Edinson Cavani, para jugar la próxima fecha FIFA con la Celeste. Luego, en una nueva fecha del Brasileirao, el delantero volvió a dar de qué hablar.

El festejo de Suárez que causó controversia en Uruguay

Pasadas las horas, cuando Suárez volvió a pisar un campo de juego, el charrúa habló en su idioma natural: el del gol. Tras convertir el 1-0 para Gremio en Porto Alegre, el delantero corrió con dirección al público para luego ponerse de espaldas a la cámara y señalarse su apellido en la camiseta del Tricolor.

No satisfecho con el mero gesto en la cancha, el Pistolero posteó una fotografía de su festejo a través de sus historias con Instagram y dejó un mensaje contundente por su gran presente goleador. “Suárez, 9. Respeto”, posteó el atacante del Gremio luego de mojar ante Cuiabá. Un jugador que sigue completamente vigente y lo hizo saber.

¿Qué dijo Bielsa sobre Luis Suárez?

Tras no convocarlo para el inicio de las Eliminatorias CONMEBOL, Marcelo Bielsa habló sobre Luis Suárez en conferencia de prensa y explicó los motivos de la ausencia del Pistolero.

¿Cuándo juega Uruguay por Eliminatorias?

El debut de la Celeste en las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026 será el próximo viernes 8 de septiembre ante Chile, en condición de local. Cuatro días mas tarde, Uruguay visitará a Ecuador para finalizar su primera fecha FIFA.