Previo a su estreno en las Eliminatorias de CONMEBOL al frente de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa continúa recibiendo críticas por la decisión de no convocar para esos dos primeros encuentros, ante Chile y Ecuador, ni a Luis Suárez ni a Edinson Cavani.

Es verdad que si se analiza únicamente la actualidad, ambos futbolistas están lejos del momento de mayor brillantez de sus carreras, habiendo abandonado ambos ya el fútbol europeo y con una edad que vuelve improbable pensarlos en una Copa del Mundo que se celebrará dentro de tres años.

Sin embargo, en Uruguay son muchos los que aseguran que en el inicio de su ciclo Bielsa está privándose de dos referentes capaces de transmitir como ningún otro el legado de representar a La Celeste. Pero lo que más críticas le valió al entrenador argentino fue no haber tenido ningún tipo de charla con ellos para expresarles sus intenciones, inmediatas y a futuro.

También en Argentina la decisión generó controversia. Entre la prensa, uno de los más duros con el DT fue Sergio Kanevsky, mejor conocido como El Especialista en el programa de Radio La Red que comparte con Toti Pasman. Este, criticó especialmente la ausencia de Luis Suárez, quien actualmente milita en Gremio y que proyecta como posible compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

“Un tipo que no aprovecha a Suárez, aunque sea para que guíe a los gurises, a los botijas, para que esté en el plantel, no aprovecha a nadie. Porque no es no saber de deporte. Es no saber de la vida. No convocarlo, en el papel que fuera, es no saber de la vida”, opinó.

¿Qué dijo Luis Suárez en relación a su ausencia?

Luis Suárez no tuvo ninguna intención de ocultar su molestia por no haber recibido el llamado a la Selección de Uruguay, pero principalmente por lo que consideró un destrato tanto del cuerpo técnico como de la Federación. “No me llamó, Bielsa no se comunicó conmigo. Ni él, ni nadie de la Selección, ni de la AUF”, manifestó.

¿Qué dijo Bielsa para explicar su decisión?

Marcelo Bielsa dijo no estar pendiente de las opiniones que puedan hacerse desde los medios de comunicación y aseguró que tanto Luis Suárez como Edinson Cavani siguen siendo futbolistas elegibles. “Pasaron a ser seleccionables, por antecedentes, antigüedad. Y ya que quieren seguir jugando, de allí en adelante es ver si son nominados”, expresó.