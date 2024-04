Tomás Granitto nació en El Salvador, pero es hijo de padres argentinos. Su sueño siempre fue jugar en la selección que recientemente ganó el Mundial de Qatar, aunque cuando desde su país natal lo llamaron para sumarse a la Sub 20, y posteriormente a la mayor, no dudó.

Con 30 años, el mediocampista de Club Deportivo Águila se ha asentado en el fútbol salvadoreño, tras su paso por el fútbol estadounidense y el Ascenso argentino. En diálogo con BOLAVIP, habló sobre sus inicios, su carrera y cómo la nación centroamericana ha cambiado desde la asunción de Nayib Bukele.

–¿Naciste en El Salvador por cuestiones laborales de tus padres?

-Nací en El Salvador, toda mi familia es de Argentina, pero mi viejo que en este momento trabajaba en la ITF de Tenis estaba a cargo de Centroamérica y Caribe, por lo que vivía en El Salvador. Acá vivimos 5 años y después nos mudamos a Estados Unidos, a Miami, donde viví el resto de mi vida.

–¿Cómo fue tu infancia en El Salvador y el salto a Estados Unidos?

-En ese entonces el país era muy peligroso, pero honestamente no me acuerdo mucho, porque a mis 5 años nos fuimos. El resto de mi experiencia de chico si me acuerdo en Estados Unidos. Aprendí inglés y después pasó el tiempo y ya tengo el pasaporte americano. Es una mezcla de diferentes culturas, pero la cultura argentina siempre estuvo, de chiquito miraba fútbol argentino, entonces esa cultura siempre estuvo en casa.

-¿No tuviste la presión de ser tenista?

-Vos sabes que todo el mundo me lo pregunta, ja. No tuve presión para jugar al tenis, mi viejo siempre trabajo en el tenis y tuvo su propia academia con la ITF, por lo que viví con muchos jugadores que aspiraban a ser profesionales. Hubo un momento en el que tuve que elegir entre uno y otro y sentí que no podía abandonar el fútbol.

–En Estados Unidos jugaste contra River, ¿el club que sos hincha?

-Si, en 2017 con un equipo de Miami jugamos contra River, también contra Boca, que les hice un gol, y también contra Racing.

Estos encuentros, se dieron en el marco de una gira de pretemporada que realizaron los equipos argentinos, en la que se enfrentaron contra Miami United FC, equipo que milita en el ascenso de Estados Unidos.

¿Cómo llegas a la Selección de El Salvador?

-Jugué el Mundial Sub 20 en 2013 con El Salvador y después de ahí firmé en El Salvador para arrancar mi carrera como profesional. Antes estuve en la Sub 18 y Sub 20 de Estados Unidos, pero no podía jugar porque no tenía el pasaporte norteamericano, y como me llamaron de la Federación Salvadoreña para jugar el Mundial, me fui.

–¿Cuándo volviste a vivir a El Salvador?

-Volví a los 19, casi 20, después del Mundial. El país era muy peligroso, hasta que llegó el nuevo presidente que la seguridad cambió muchísimo. Era peligroso, era difícil, no era fácil jugar por la presión que sentías de los hinchas de los equipos, de cómo era el ambiente. En ese entonces el país no era muy seguro y sentías un poco más esa presión porque muchos de los aficionados eran picantes.

–¿Sufrieron algún apriete por los hinchas?

-Por suerte hechos de violencia no, pero aprietes sí. En momentos en los que no nos iba muy bien sentíamos esa presión en los estadios porque la gente es muy apasionada, los estadios son parecidos a los de Argentina. Había que tener cuidado por cómo uno manejaba la relación con los hinchas porque eran picantes.

–¿Cómo fue el apriete?

-Algunos de la barra caían antes de los entrenamientos o partidos, más que nada ahí. Después en los estadios los escuchabas y sentías. A veces se querían meter en el vestuario en el entretiempo o después de los partidos. A la salida de los entrenamientos solían caer. Acá el fútbol para la gente es todo.

–¿Cómo se responde a un apriete?

-A veces no tenes otra opción que enfocarte en lo que tenés que hacer y rendir, no hay otra solución. Tenés que tratar de estar enfocado y tranquilo, mostrar tranquilidad en el grupo y jugarse la vida para sacar estas situaciones adelante.

–El año pasado tuviste la posibilidad de jugar profesionalmente en Argentina, ¿Cómo se dio la llegada a All Boys?

-A los 16 estuve en Estudiantes y nunca tuve la oportunidad de volver hasta que me llamó All Boys y fue algo que siempre quise porque desde chico. Tengo la cultura argentina y es muy lindo vivir el fútbol argentino. Yo pagué mi cláusula para poder ir a jugar allá porque desde acá no me querían dejar ir y acepté cobrar un 15% de mi sueldo, porque acá se cobra en dólares. All Boys fue sincero conmigo y me dijeron que no podían pagar lo que pedían. Lo hice porque sentía que me podía ayudar en lo profesional porque no todos los días te llaman de Argentina. Además es una ventana para la Selección, que me llamaron pero luego cambió el técnico y no volví.

–¿Qué te dejó el paso por el fútbol argentino?

-Me ayudó en muchos aspectos, no es fácil. Cada experiencia sirve para aprender cosas nuevas. Aunque me sentía un jugador con cierta experiencia fue un nuevo reto y aprendí cosas nuevas. Poder ir a un grande del Nacional como All Boys, con una hinchada exigente, me motivó mucho. No terminó de la manera que yo quería, pero bueno, son cosas que a veces pasa en el mundo futbolístico.

-¿Cómo fue tu regreso a El Salvador?

-Llegué en septiembre y en diciembre salimos campeones, ahora estamos en la fase final del torneo y luego jugamos la liguilla. Ahora vamos a jugar la Concachampions que arranca después de julio y ahí existe la posibilidad de que juguemos contra Messi e Inter Miami.

–¿Jugar con Messi es el sueño que te falta?

-Tengo dos metas por cumplir: volver a jugar un Mundial y enfrentar a Leo. Tenemos que aprovechar estas Eliminatorias para el próximo Mundial porque se abrieron tres cupos muy fuertes que normalmente ya están asegurados. Ojalá que se nos de. Me gustaría volver a jugar un Mundial, porque tuve la posibilidad de jugar el Sub 20, que para El Salvador no era una cosa menor, porque no va todos los años. Nosotros logramos el primer triunfo de El Salvador en la historia de los Mundiales, encima contra Australia en un partido complicado, en el que salí jugador del partido. Era muy importante porque si perdíamos quedábamos afuera, entones teníamos que ganar sí o sí. Había muchísima presión y el equipo pudo sacar el triunfo. Volver a jugar un Mundial con El Salvador sería algo muy significativo porque rara vez va a un Mundial.

Granitto formó parte del plantel de la Selección de El Salvador en el Mundial Sub 20 de 2013, en el que obtuvieron un triunfo histórico ante Australia, ya que fue el primero de la Selecta en Mundiales FIFA. En ese certamen, quedaron eliminados en primera ronda, al finalizar en el tercer puesto del Grupo C, por detrás de Colombia y Turquía.

–¿Cómo cambió la sociedad en El Salvador con Bukele?

-Desde los últimos años, para darte el ejemplo, El Salvador se convirtió en uno de los países más seguros de Latinoamérica y antes era todo lo contrario. Hoy en día el país tiene otra cara y otra seguridad, ahora cambió el ambiente en las canchas, hay muchos más chicos y más familias porque tienen esa tranquilidad para poder ir que antes tal vez no se daba porque era un poco peligroso. Hoy la seguridad del país es otra cosa, es increíble el cambio que hizo el presidente.

–¿Llegaste a ver miedo en la calle?

-Si, tenías que tener cuidado por donde andabas, no estar muy tarde fuera de la casa. Tenías esa duda y preocupación que hoy en día no existe.

–¿Qué se dice en El Salvador sobre Bukele?

-Cuando estaba en Argentina todos me preguntaban por Bukele y como hizo para cambiar el país y sentí que la mayoría aprobaba mucho de Bukele y acá la aprobación para el presidente es muy alta. Desde afuera se veía muy bien a El Salvador, que es un país muy lindo y ahora que está seguro permite que el turismo crezca. La gente se siente más tranquila y segura y cambia tanto en lo futbolístico como en la vida.

–Siendo hincha de River, ¿Podes seguir sus partidos?

-Trato de verlo cuando puedo, a veces en las concentraciones trato de ver los partidos. Cuando puedo trato de ver todo. Cuando estuve el año pasado, antes de volver para acá pude ir a ver River vs. Estudiantes, que si ganaba salía campeón. Como no soy socio del club era muy difícil conseguir entradas y por suerte conseguí porque me las dio Aliendro, que es muy amigo de un compañero de acá en Águilas, entonces le pedí que me haga el favor y me las pudo conseguir. Es más, fui con mi novia, que es hincha de Boca, pero después de esto poco a poco va dudando de su equipo, ja. Quedó enamorada de la fiesta y de la cancha.