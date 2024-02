Fin del amor: Arturo Vidal confesó que no hubiese elegido Boca si no llegaba a Colo Colo

Tras un nuevo mercado de fichajes en el que coqueteó con Boca, Arturo Vidal terminó optando por dar lugar a su regreso al Colo Colo, club del que se había marchado en 2007 para jugar en Bayer Leverkusen. Mientras espera poder reestrenarse de manera oficial con El Cacique, el chileno reconoció haber tenido varias conversaciones con Juan Román Riquelme, pero también dio a entender que el Xeneize ni siquiera fue su segunda opción.

En diálogo con DSports, el mediocampista que defendió las camisetas de Juventus, Bayern Munich y Barcelona dijo en qué equipo hubiese elegido jugar si no se concretaba su regreso al fútbol chileno. “En las negociaciones también estaban Boca y América de Cali, que me encantó su forma de hablar conmigo, el cariño de la gente que recibí en tan poco tiempo. Ellos se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta. Yo soy así, entonces eso me dejó muy prendido. No lo puedo negar. Creo que si no hubiese sido Colo Colo, mi decisión hubiese sido el América“, reconoció.

En relación a las conversaciones que mantuvo con Juan Román Riquelme, con quien dijo tener una relación amistosa, explicó que nunca terminaron de concretarse en una verdadera posibilidad de arribar al club, algo que sí había sucedido en el pasado, antes de acordar su incorporación al Flamengo.

“Estuve muy cerca. A nada, antes de ir al Flamengo. Ahora también estuve cerca, pero mí decisión era volver a casa. Hablé muchas veces con Riquelme. Eso es una cosa, pero después hay que sentarse, hay que aclarar muchas cosas. No es solo un llamado. Estuve cerca porque estaba libre, podía decidir tranquilamente. Decidí volver a casa, a estar con mi gente y a disfrutar el fútbol con esta camiseta con la que quiero, ojalá, ganar muchos títulos”, manifestó.

Elogios de Vidal para Almirón

Arturo Vidal mostró conocer bien el trabajo de Jorge Almirón, precisamente el exentrenador de Boca que ahora lo disfruta en Colo Colo, en plena preparación para el estreno oficial en una nueva temporada de la Primera División de Chile que tendrá lugar el próximo sábado 17 de febrero, visitando a Unión Española.

“Tiene mucha ambición, igual que yo. Cree mucho en el proyecto. Estuvo con los jóvenes en Uruguay (gira de pretemporada). Vio que hay mucho talento, que hay que trabajarlo. Su forma de pensar me gusta, su forma de ver el fútbol también. Somos muy parecidos, eso me encantó. Por eso mi objetivo siempre fue venir a Colo Colo”, explicó El Rey Arturo.

Confía en Gareca para rescatar a la Selección de Chile

Otro entrenador argentino con el que le tocará trabajar a Arturo Vidal, siempre dispuesto a volver a defender la camiseta de la Selección de Chile, es Ricardo Gareca, quien asumió el reemplazo de Eduardo Berizzo para intentar encaminar el rumbo en las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial de 2026. “No lo conozco, pero siempre he dicho que hizo las cosas muy bien en Perú. Lo tuvo clasificando a Un Mundial. Sacó muchos jugadores al extranjero. Es un entrenador de Selección. Ojalá nos vaya muy bien con él”, dijo.

Y para ponerle algo de presión al Tigre, agregó: “Tenemos que unirnos, porque vienen cosas muy importantes. Tenemos la Copa América muy cerca. Después las Eliminatorias, que tenemos que ir al Mundial como sea. Nos tenemos que matar si no vamos, con todas las opciones que hay. A eso tenemos que apuntar todos. Tratar de unirnos, dejar las diferencias de lado y trabajar”.