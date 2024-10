Fue campeón con Bielsa, jugó en la Selección Argentina y aseguró que las declaraciones de Suárez sobre el DT no pueden ser verdad

Las declaraciones que hizo Luis Suárez contra Marcelo Bielsa poco menos de un mes después de despedirse de la Selección de Uruguay provocaron un auténtico cimbronazo en torno al equipo y dejaron asuntos pendientes por resolver entre el entrenador y la AUF. Pero así como las palabras del delantero de Inter Miami encontraron adhesiones, también hubo quienes se permitieron dudar de su veracidad.

Este último es el caso de Claudio Husaín, quien fue campeón del Clausura 1998 con Vélez junto al DT y también convocado por este para disputar el Mundial de Corea y Japón en 2002 con la Selección Argentina; y dijo que mucho de lo que ventiló el histórico goleador uruguayo no podía ser real.

“Cinco años lo tuve a Bielsa. Uno en Vélez y cuatro en la Selección. Salvo que haya cambiado, pero tiene que haber cambiado terriblemente, ser otra persona, es imposible que trate mal a la gente que trabaja en el predio. Imposible. Desde el que pone la red, hasta el que pinta la cancha, el que lava la ropa… Imposible. No solo lo digo yo. Lo pueden decir los chilenos también. Eso es imposible. Un cheque en blanco te firmo“, comenzó diciendo en diálogo con Mobile Sports.

Ya en referencia al modo que tiene Marcelo Bielsa de relacionarse con el plantel, agregó: “En cuanto a los futbolistas, él no tiene trato cercano. Nunca lo tuvo. Es más, ha cambiado eso y se ha acercado más al futbolista. Imaginate que yo te hablo del año 98. Una distancia enorme. Pero no porque él no la quiera. Él es tímido ante esa relación y tiene temor de que el acercamiento confunda al futbolista. Tiene esos principios y salvo que haya cambiado, es imposible”.

Claudio Husaín fue convocado por Bielsa al Mundial de 2002.

¿Qué dijo Luis Suárez sobre Bielsa?

El jugador de Inter Miami, que el pasado 7 de septiembre dijo adiós a La Celeste en el Estadio Centenario, ventiló distintas situaciones, muchas de ellas vividas durante la Copa América 2024 en Estados Unidos, que no dejaron bien parado al director técnico y expresó que en ese momento decidió callar “por el bien de la convivencia” y por entender que “estaba la Selección por encima no quería formar parte de un problema”.

“En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias‘“, declaró.

También hizo mucho ruido que Suárez pusiera en evidencia algunos comportamientos del entrenador con los trabajadores de la AUF: “A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día“.