Ricardo Gareca oficializó su primera lista de convocados para la Selección de Chile y hubo varias sorpresas. Una de ellas es la ausencia de Ben Brereton Díaz, delantero inglés nacionalizado chileno, quien no aparece en la nómina por no saber inglés.

“Me llamó la atención y lo manifesté personalmente”, contó el entrenador en la conferencia de prensa y profundizó: “Él ha estado convocado hace dos años, él estuvo en la Copa América de Brasil, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay interés realmente por estar en la selección… porque eso tiene que ver con la convivencia y el día a día”.

Después, aclaró: “¿Es un impedimento que no hable español? No. Pero me gustaría porque lo considero fundamental para la comunicación dentro y fuera del campo de juego. Eso no le va a restar posibilidad de que esté en la selección en un futuro. Simplemente, ahora, la decisión es esta. Me gustaría ver una predisposición de parte de él para aprender español”.

Los jugadores del fútbol argentino que convocó Gareca

Gareca decidió incluir en la nómina a siete futbolistas del fútbol argentino. Ellos son Gabriel Arias (Racing), Paulo Díaz (River), Matías Catalán (Talleres), Mauricio Isla (Independiente), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Rodrigo Echeverría (Huracán) y Javier Atamirano (Estudiantes).

Los partidos que jugará Chile

La Roja tendrá dos desafíos importantes en esta fecha FIFA. El viernes 22 de marzo a las 16:45 (hora de Argentina) se medirá con Albania, mientras que el martes 26 de marzo a las 17 chocará nada más ni nada menos que contra Francia. Ambos encuentros se llevarán a cabo en Europa.

