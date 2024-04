Ante sus dos hinchadas, Boca Juniors y River Plate volvieron a protagonizar otro de esos clásicos que atraen atención de los fanáticos del fútbol alrededor del planeta. El Xeneize se quedó con la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga y Edinson Cavani volvió a gritar un gol.

El delantero uruguayo hoy disfruta de una racha anotadora y atraviesa sus mejores días desde que cumplió su sueño de ponerse la camiseta de Boca. Pero pudo haber sido otro histórico goleador sudamericano quién pudo haber estado en el lugar que hoy ocupa el Matador.

Es que Marcelo Moreno Martins fue a ver el Superclásico en el Estadio Mario Alberto Kempes y, en charla con Martín Arévalo, reveló que estuvo cerca de jugar en Boca en más de una etapa de su carrera, incluyendo los últimos años.

“Tuve muchas oportunidades de estar en Boca cuando era más joven, también la última vez que fui goleador en Eliminatorias, pero no se pudo dar al final. No fue por mí nunca“, destacó el delantero boliviano que anotó 22 veces en el clasificatorio de Conmebol, solo superado por Lionel Messi y Luis Suárez con 31 y 29, respectivamente.

El exfutbolista de clubes como Cruzeiro, Werder Bremen, Wigan, Flamengo y Cerro Porteño contó además una anécdota que vivió con su mujer en el Superclásico: “Me acabo de retirar oficialmente del fútbol, pero mi esposa me hacía así y me decía ‘¿No querés volver?’ cuando Cavani hizo el segundo gol y festejó parecido a mí con el arco y flecha. Creo que yo lo hacía de antes. No sé quién copió a quién pero lo importante es el gol“.

Dejando atrás la controversia sobre quién comenzó a hacer el festejo, Moreno Martins llenó de elogios al goleador de Boca: “Cavani es increíble, como se prepara. Está con 37 años y es una bestia. Se nota que es un gran profesional y se lo merecía por lo que venía haciendo, por lo que pasó antes en el fútbol argentino“.