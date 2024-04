Llegó el momento tan esperado. Este martes, River Plate iniciará un nuevo sueño en el marco de la CONMEBOL Libertadores, su máxima obsesión. Lo hará diagramando una visita de riesgo a Venezuela luego de un viaje realmente extenso y agotador. Sin embargo, la esperanza de llegar bien lejos en el certamen continental está a la orden del día.

El Millonario se encontrará frente a frente con Deportivo Táchira, uno de los equipos más importantes, populares y ganadores del mencionado país sudamericano. Y lo hará con el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo como testigo y como escenario, buscando comenzar con el pie derecho y dar el primer paso hacia los octavos de final.

Cabe destacar que, hace apenas un puñado acotado de días, River sufrió un duro golpe por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Es que los de Núñez volvieron a quedar en deuda desde lo futbolístico y perdieron por la mínima diferencia ante Huracán, poniendo en jaque sus chances de clasificar a cuartos de final.

Como consecuencia de ello, las urgencias por pasar de página y mostrar una mejor versión son claras. En la Copa Libertadores de América no hay margen de error posible, por lo que River no puede darse el lujo de volver a quedarse con las manos vacías en condición de visitante. De hecho, en la edición pasada sufrió y mucho fuera de casa y no puede suceder nuevamente.

En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis espero hasta último momento para confirmar los once jugadores que saldrán al campo de juego buscando la victoria frente a Deportivo Táchira. Tal como estaba previsto, el exdefensor mantuvo la incertidumbre durante toda la jornada de martes.

Finalmente, poco antes del comienzo del cotejo, la alineación fue oficializada. Y en la misma se desprenden las titularidades sorpresivas de Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca. Al mismo tiempo, el entrenador Millonario optó por un esquema con tres atacantes naturales como Miguel Borja, Pablo Solari y Facundo Colidio. Inesperado.

¿Los once confirmados de River para visitar a Deportivo Táchira por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores? Franco Armani; Sebastián Boselli, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Ignacio Fernández, Facundo Colidio; Miguel Borja.

¿A qué hora es el partido?

El duelo entre Deportivo Táchira y River Plate tendrá su puntapié inicial a las 21:30 horas de argentina.

¿Cómo ver el partido en vivo por TV?

El partido entre Deportivo Táchira y River Plate podrá visualizarse a través de las pantallas de STAR+, TELEFÉ y PLUTO TV.