La Eurocopa 2024 presentó, entre otras cosas, varias novedades en el aspecto arbitral y reglamentario que rápidamente sirvieron como fuente de inspiración, por ejemplo, en la liga de Brasil, que ya implementó una de las normas más controversiales del certamen del Viejo Continente.

A partir de las últimas jornadas del Campeonato de Serie A, la CBF admitió en su reglamento la restricción para los jugadores de hablar con el árbitro por protestas de juego: solo lo podrá hacer el capitán de cada equipo, tal como ocurrió durante la pasada EURO.

En ese contexto, apareció la primera “evasión” a la norma y con un argentino como protagonista. Gabriel Mercado, queridísimo exdefensor de River, lleva la cinta en el Inter de Porto Alegre y encontró la manera de evitar la segunda tarjeta amarilla por reclamarle al juez cambiando el brazalete con un compañero.

De esta manera, el combinado colorado se aseguró sortear el riesgo de que Mercado sea expulsado y le dio la oportunidad a otro futbolista de poder hablarle al árbitro. Como si fuera poco, Inter repitió este procedimiento ¡dos veces! y hubo tres capitanes a lo largo de todo el partido contra Cruzeiro por Brasileirao.

Es que, actualmente, no existe una norma que le impida a los equipos cambiar constantemente de cinta de capitán a lo largo de sus encuentros. Sin embargo, no sorprendería ver un nuevo cambio reglamentario por parte de las federaciones para regular o fijar cantidad de capitanes distintos, con el fin de no ser evadidos como ocurrió en este ejemplo.

Según UEFA, la regla fue un éxito

“La UEFA ha introducido una nueva política para dar forma a las relaciones entre árbitros y jugadores en el terreno de juego, mejorar la comunicación en torno a las decisiones arbitrales y fomentar la confianza mutua”, comunicó UEFA al momento de anunciar la introducción de la regla.

La federación europea consideró que esta norma fue un éxito rotundo a lo largo de la Eurocopa 2024, por lo que está decidida a aplicarla en sus principales competencias de clubes, como la Champions League o la Europa League.

“A partir de la nueva temporada de competiciones de clubes de la UEFA, que dará comienzo la próxima semana, este sistema se extenderá a todos los partidos de las competiciones de la UEFA”. La regla se verá una vez comenzada la temporada en los torneos continentales.