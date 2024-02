La CONMEBOL autorizó la utilización para sus competencias del Estadio Municipal del Alto, ubicado a 4 mil metros sobre el nivel del mar, donde hace como local Always Ready de Bolivia, equipo que el próximo 20 de febrero estará disputando allí el partido de la segunda ronda clasificatoria a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Sporting Cristal de Perú.

Se hizo una gran inversión para remodelar el estadio y conseguir la aprobación de su uso para partidos internacionales, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Se colocaron torres de luces reglamentarias, ya que ni siquiera contaba con iluminación, una pantalla gigante y sistema de sonido. Además se reacondicionaron los vestuarios, bancos de suplentes y el túnel de acceso al terreno de juego.

Con el visto bueno de CONMEBOL, el Municipal del Alto será el estadio de mayor altura en la que se haya disputado alguna vez una competencia internacional, superando al Víctor Agustín Ugarte, localizado en Potosí a 3.900 metros de altura y al Hernando Siles, situado en La Paz a 3.650 metros sobre el nivel del mar.

“¡Tendremos fútbol internacional! Logramos la certificación de la Conmebol para que el Estadio Municipal El Alto reciba partidos de la Copa Libertadores. ¡Se juega donde se vive, se juega en El Alto!”, publicó la Alcaldía de la ciudad desde sus redes sociales.

Godoy Cruz, equipo que como Always Ready iniciará su participación en la segunda de las tres fases previas a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores, sabe que de momento no tendrá que visitar este reducto, pues quedó sorteado en una llave diferente a la del equipo boliviano. Así las cosas, los equipos argentinos deberán comenzar a preocuparse si Always Ready consigue acceder a la fase de grupos, pues el sorteo podría emparejarlo con River, Rosario Central, Talleres, Estudiantes o San Lorenzo.

Aunque depende todavía de más circunstancias, Always Ready también podría ser rival de Boca, que este año participará de la Copa Sudamericana. Esto sucederá si el Xeneize supera la fase de grupos y el equipo boliviano, en caso de acceder al cuadro principal de la Libertadores, termina en la tercera posición de su grupo, lo que lo dejará eliminado de la competencia principal pero le dará lugar en los playoffs de la Sudamericana.

También la Selección de Bolivia podría jugar el El Alto

Aunque por fortuna para Lionel Scaloni y compañía la Selección Argentina ya se desembarazó de la visita a Bolivia en la presente edición de las Eliminatorias de CONMEBOL, sumando un triunfo 3-0 en el estadio Hernando Siles, también el seleccionado tendrá permiso de jugar en el Estadio Municipal El Alto, volviéndose una preocupación a futuro.

“En los últimos años hemos avanzado a nivel de infraestructura. El Bolivar tiene un campo de entrenamiento espectacular, top, de primer nivel. También el Always Ready. Lo bueno es que estos predios están a disposición de la Selección Boliviana. Sin embargo, como selección, nos falta una infraestructura propia”, confirmó recientemente el arquero Carlos Lampe en diálogo con DSports Radio.

¿Cuándo se sortea la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores?

Aunque todavía no se definió una fecha para la celebración del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se estima que el mismo se programará entre finales de mes e inicios de marzo.