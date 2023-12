Yeferson Soteldo y Valentín Barco fueron protagonistas de numerosas comparaciones en las redes sociales por realizar la misma destreza, parándose sobre la pelota en un gesto que sus rivales consideraron una burla. En el caso del venezolano, había sido en un partido entre Santos y Vasco da Gama, de gran trascendencia en la lucha por evitar el descenso. En el caso de la joya argentina, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores que Palmeiras y Boca disputaron a inicios de octubre en el Allianz Parque.

El último miércoles, quien terminó parado sobre la pelota fue Pablo Vegetti, ya no como parte de una acción de juego sino de la celebración por haber logrado mantener la categoría con Vasco en el Brasileirao tras el triunfo 2-1 sobre Bragantino. También como dedicatoria a Soteldo, quien terminó descendiendo con Santos producto de la derrota 2-1 como local ante Fortaleza.

“Yo se lo dije a Soteldo el día del partido. Yo entiendo un caño, una gambeta, una bicicleta, entiendo todo. Yo creo que no se saca ventaja pisando la pelota. Creo que fue una falta de respeto a nosotros y se lo dije. Obviamente uno no le desea el mal a nadie, pero hay que respetar. Me pareció de más porque nosotros también sufríamos la pelea del descenso”, expresó Vegetti al ser consultado por ese gesto con que recordó al venezolano post partido.

Y agregó: “Hay que respetar al rival. Nosotros siempre fuimos respetuosos, entonces también merecemos respeto. Y lo que hizo él en ese momento no gustó. Hay que respetar porque las vueltas del fútbol son muy grandes y hoy Vasco se queda en la Serie A”.

El descargo del delantero argentino, que pasó por clubes como Belgrano, Gimnasia y Esgrima de La Plata e Instituto, entre otros, invita a pensar que la burla terminó convirtiéndose en maldición para Soteldo. Y si se recuerda la acción de Valentín Barco, bien puede tomarse de la misma manera. Para el venezolano significó ser uno de los protagonistas del primer descenso en la historia del Santos. Para el argentino, el desenlace no fue solo la derrota en la final de la CONMEBOL Libertadores ante Fluminense, sino también la posterior eliminación en Copa Argentina y la imposibilidad de ingresar a la próxima edición de la Libertadores, pues tampoco le alcanzaron a Boca para ello los puntos cosechados en la tabla anual.

El meme que se burló de la pisada de Soteldo tras el descenso

Consumado el descenso de Santos a la Serie B del fútbol brasileño por primera vez en su historia, en las redes sociales se volvió viral un meme de Yeferson Soteldo que, esta vez, en lugar de pisar la pelota con sus dos pies va pisando la posición de su equipo en la clasificación del Brasileirao, haciéndolo caer hasta los puestos de descenso. Y es que Santos llegó a la definición con ventaja sobre Vasco de Gama y Bahía, pero su derrota y la victoria de los otros dos terminó por decretar el inesperado desenlace.

¿Barco continuará en Boca?

Más allá de las intenciones de Boca de renovar su contrato y retenerlo, el presente convulsionado que vive el club por unas elecciones que fueron suspendidas en su fecha original y todavía no tienen fecha cierta de realización, dejó las conversaciones en suspenso con el futbolista y su representante. A la par, en los últimos días trascendió que el Brighton de la Premier League está decidido a pagar los 10 millones de dólares de su cláusula de rescisión para sumarlo como refuerzo en lo inmediato.