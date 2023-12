Consumada la salvación de Vasco Da Gama en una definición a tres puntas en la que fue Santos el equipo que terminó descendiendo, por primera vez en su historia, una premonición de Ramón Díaz apenas había asumido el desafío de mantener al equipo de Río de Janeiro en la máxima categoría del fútbol brasileño inundó las redes sociales. “Vasco no va a bajar, eh”, había avisado mientras daba golpes a una mesa para poner más énfasis a su advertencia.

Desde que asumió como entrenador, con el equipo hundido en zona de descenso, dirigió un total de 23 partidos en los que cosechó 10 victorias, 5 empates y 8 derrotas, cosechando 35 puntos claves para la salvación, que de todos modos no se dio sin sufrir hasta último minuto para derrotar 2-1 a Bragantino.

“Para mí y mi cuerpo técnico, fue uno de los objetivos más difíciles que me tocó vivir a lo largo de mi carrera. Cuando apareció Vasco, hablé con todo mi cuerpo técnico y queríamos venir a Brasil. Es una de las ligas más importantes del mundo. Era un desafío muy difícil. Doy gracias al club por haberme recibido como me recibió. Nos propusimos desde el primer minuto que Vasco no iba a bajar. Los verdaderos protagonistas de todo esto fueron los jugadores, que hicieron un cambio de mentalidad”, empezó diciendo el extécnico de River en conferencia de prensa.

Por otro lado, Ramón Díaz hizo referencia a la grandeza de Vasco Da Gama como club y dejó una frase de mucha contundencia para el futuro: “Vasco es un equipo grande. No tiene que pasar nunca más por esta situación. Hay que tener mentalidad de equipo grande, construir algo que sea acorde a lo que es Vasco. Acorde a lo que es este club, acorde a lo que es la gente. Jugar en Vasco tiene que ser saber que jugás en un equipo grande”, enfatizó.

Consumada la victoria del equipo ante Bragantino, Ramón Díaz fue ovacionado por los hinchas de Vasco, se permitió bailar al ritmo de sus canciones y terminó regalando el saco que utilizó durante el partido. Cerró la campaña fiel a su estilo ganador. Y cumplió una promesa que no era nada fácil.

La conferencia premonitoria de Ramón

“Esto es un mensaje para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, eh. Vamos a pelear. Hagan lo que hagan, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. Vamos a pelear hasta lo último. Pero Vasco no va a bajar, hagan lo que hagan”, habían sido las palabras de Ramón Díaz tras sus primeras semanas como entrenador del equipo.

Consumada la salvación, el propio DT recordó aquellas palabras premonitorias. “Yo me acuerdo que cuando llegué acá hubo un momento en que decía que Vasco no iba a bajar. Y esa promesa la cumplimos, el club, los jugadores, el cuerpo técnico… Y por eso nos sentimos orgullosos de estar en una de las mejores ligas del mundo y poder haber hecho lo que hicimos”, remarcó.

Y agregó: “La única forma de hacerlo es con mentalidad, es creer en lo que se hace. Creer en el trabajo, en la disciplina, creer en la conducta. Trasmitir a los jóvenes que es la única forma de salir. Pero Vasco no tiene que pasar nunca más por esta situación. Es un gran club, un gran equipo”.

Los equipos que dirigió Ramón Díaz en su carrera

Habiendo iniciado en River su carrera como entrenador, donde tuvo tres ciclos diferentes y conquistó un total de 9 títulos, Ramón Díaz ya cuenta con una larga trayectoria que en Argentina también lo llevó a San Lorenzo e Independiente; y que en el exterior lo encontró en México con el América, en Arabia Saudita con Al Hilal y Al Ittihad, en Egipto con Pyramids, en Paraguay con Libertad, además de dirigir la Selección de dicho país, y en Emiratos Árabes con Al Nasr antes de arribar a Vasco.