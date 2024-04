Marcelo Bielsa debutó como entrenador de la Selección de Uruguay en septiembre de 2023 y en este puñado de meses ha logrado conseguir un apoyo prácticamente unánime en el país charrúa sobre su desempeño al frente de La Celeste. En este contexto, el ex presidente José Pepe Mujica respaldó al DT argentino en una charla exclusiva con BOLAVIP.

“Acá tiene un apoyo importante, me parece un profesional enormemente serio porque ha recorrido un montón de canchas, ha ido a ver jugadores por un lado y por otro, a veces en divisiones inferiores. Se toma muy a pecho su terea. Es un profesional muy serio y muy comprometido con el trabajo“, destacó el ex mandatario de 88 años sobre el trabajo de Bielsa.

Incluso, reconoció que cuando se anunció su arribo al seleccionado uruguayo, primero hubo miradas de reojo para el ex entrenador de Chile y Argentina: “Al principio había un poco de dudas, pero después de verlo trabajar, a la mayoría del pueblo uruguayo le pareció un salto adelante en el manejo de la Selección“.

En este sentido, Mujica agregó: “Los comentarios que se han difundido de los jugadores que han trabajado con él son francamente positivos. En el sentido de que aprenden mucho escuchándolo y maduran como personas y jugadores”.

Cabe señalar que Bielsa desde su llegada logró dos triunfos históricos para Uruguay por Eliminatorias, nada menos que contra Brasil 2-0 en Montevideo y frente a la Argentina campeona del mundo 2-0 en La Bombonera. Por eso, en apenas un par de meses, la mano del Loco ha dado resultados.

Justamente, Mujica aseguró que fueron esas victorias las que dispararon su imagen en la sociedad: “Lo ven bien acá. Tiene buen apoyo de la gente. Después están los resultados, pero sorprendió en el manejo de la Selección y le gana a Brasil y a Argentina en su casa. Eso lo proyectó como figura en el consenso público”.

Consultado sobre si ha tenido oportunidad de conocer cara a cara a Marcelo Bielsa, contó que aun no, pero que es algo que le gustaría, no sólo para hablar de fútbol sino también sobre otros tópicos: “Yo no he podido hablar con él. No me quiero inmiscuir en la política del fútbol porque es peor que lo otro”, bromeó. Y sumó: “Por eso no he hablado con él. Pero no va a faltar que en un momento hable con él. Me parece que tiene mucha experiencia“.

El poderío económico de Europa

Por otro lado, Mujica se animó a hacer una análisis más profundo sobre la realidad que viven los clubes de Sudamérica y en especial de Uruguay, en relación al poderío europeo: “El fútbol se está haciendo cada vez más profesional y nuestros jugadores están jugando en el exterior. El fútbol en los países pequeños quedan cada vez más desdibujado porque económicamente no existe la posibilidad de retener jugadores de prestigio porque buscando, naturalmente, su provenir económico, los jugadores emigran. Se nota mucho por ejemplo eso en los cuadros locales, nosotros históricamente estábamos acostumbrados a ‘tercear’ en a Libertadores y ahora ni nos clasificamos (a la final). Y bueno, los jugadores emigran, tenemos jugadores por todos los continentes y hay un problema económico”.

La última vez que un equipo uruguayo alcanzó la final de la Copa Libertadores fue en 2011, cuando Peñarol cayó ante el Santos de Neymar. Y más atrás hay que remontarse hasta 1988, cuando Nacional se consagró campeón ante Newell’s. Es decir que en las últimas 35 ediciones, apenas dos clubes uruguayos alcanzaron la instancia decisiva.

Al ser consultado sobre si actualmente el fútbol uruguayo corre por detrás del argentino y del brasileño, Mujica no dudó: “Sí, naturalmente, porque desde el punto de vista económico somos una sociedad muy chica, el fútbol uruguayo ha sido casi milagroso. El pozo cada vez más profesional que tiene el fútbol nos tira para afuera”.

Ahora, con Bielsa al frente del seleccionado, Uruguay se ilusiona con repetir este año el título de Copa América obtenido por última vez en 2011. El certamen se disputará en junio en Estados Unidos, y La Celeste comparte grupo con el combinado anfitrión, Bolivia y Panamá.