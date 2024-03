Terminó la espera, y todos los equipos de Argentina ya tienen grupos confirmados para la Copa Sudamericana 2024. Este lunes 18 de marzo, la Conmebol llevó a cabo el respectivo sorteo, y todos y cada uno de los participantes tienen rivales y fixture confirmados. Es por eso que en Bolavip te contamos cómo quedó la fase de grupos.

Sin lugar a dudas, esta será una edición peculiar del certamen internacional. Resulta que entre los clubes que participarán se encuentra ni más ni menos que Boca Juniors, quien deberá verse las caras frente a Fortaleza, Nacional Potosí y Sportivo Trinidense. No obstante, el Xeneize está lejos de ser el único argentino en la competencia, sino que estará bien acompañado.

Resulta que a su lado estarán Racing (irá vs. Coquimbo Unido, Sportivo Luqueño y Red Bull Bragantino), Defensa y Justicia (vs. Independiente Medellín, Universidad César Vallejo y Always Ready), Lanús (vs. Metropolitanos, Cuiabá, Garcilaso), Argentinos Juniors (vs. Corinthians, Nacional de Paraguay y Racing de Uruguay) y, finalmente, Belgrano (vs. Internacional, Delfín y Real Tomayapo).

Así quedó la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024

Grupo A

Defensa y Justicia

Independiente Medellín

Universidad César Vallejo

Always Ready

Grupo B

Cruzeiro

Unión La Calera

Universidad Católica

Alianza FC

Grupo C

Internacional

Delfín

Belgrano

Real Tomayapo

Grupo D

Boca Juniors

Fortaleza

Nacional Potosí

Sportivo Trinidense

Grupo E

Athlético Paranaense

Danubio

Sportivo Ameliano

Rayo Zuliano

Grupo F

Corinthians

Argentinos Juniors

Racing (Uruguay)

Nacional (Paraguay)

Grupo G

Lanús

Metropolitanos

Cuiabá

Deportivo Garcilaso

Grupo H

Racing

Coquimbo Unido

Sportivo Luqueño

Red Bull Bragantino

Cronograma de la Copa Libertadores 2024

Fase de grupos: Semana del 3/4 al 29/5.



Semana del 3/4 al 29/5. Octavos de Final: Semana del 14/8 y 21/8.



Semana del 14/8 y 21/8. Cuartos de Final: Semana del 18/9 y 25/9.



Semana del 18/9 y 25/9. Semifinal: Semana del 23/10 y 30/10.



Semana del 23/10 y 30/10. Final: Sábado 23 de noviembre.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2024

De acuerdo a lo anunciado por Conmebol, la gran final de la Copa Sudamericana 2024 se disputará el 23 de noviembre. Sin embargo, lo que aún no se conoce es la sede, ya que la misma será elegida en base a los dos clubes que lleguen a dicha cita y su respectiva convocatoria.