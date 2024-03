En Luque, ciudad de Paraguay donde CONMEBOL tiene su sede principal, se llevó a cabo el sorteo de la vigésima tercera edición de la Copa Sudamericana, el segundo torneo en importancia a nivel clubes en América del Sur, que contó con grandes equipos del continente.

Dentro de estos importantes equipos que participan del certamen aparece Boca Juniors, quien viene de ser subcampeón de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023, y que volverá a jugar este certamen tras 9 años de ausencia, luego de clasificarse tras finalizar en el séptimo puesto de la tabla anual del fútbol argentino en la temporada pasada.

Finalmente, este sorteo determinó que el Xeneize formará parte del Grupo D, acompañado por Fortaleza de Brasil, Nacional Potosí de Bolivia y Sportivo Trinidense de Paraguay.

En cuanto al debut del equipo comandado por Diego Martínez, a falta de confirmación oficial sobre día y horario, el mismo será en la semana del martes 2 de abril al jueves 4 del mismo mes, cuando visite a Nacional Potosí en la altura de Bolivia.

Luego, jugará de local recibiendo a Sportivo Trinidense, y después de esto tendrá dos encuentros en condición de visitante, para cerrar su participación en la fase de grupos con los últimos dos encuentros como local en La Bombonera, donde buscarán sellar la clasificación a los octavos de final.

El fixture de Boca en la Copa Sudamericana

Fecha 1: Nacional Potosí vs Boca

Fecha 2: Boca vs Sportivo Trinidense

Fecha 3: Fortaleza vs Boca

Fecha 4: Sportivo Trinidense vs Boca

Fecha 5: Boca vs Fortaleza

Fecha 6: Boca vs Nacional Potosi