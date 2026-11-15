Romario estalló contra Ancelotti tras la derrota de Brasil ante Japón: “Agarrá tus cosas y andate”

La Selección de Brasil acumula años en crisis y la CBF profundiza la apuesta por Carlo Ancelotti para intentar volver a ser protagonista a nivel internacional. Luego de otra floja Copa del Mundo, la Canarinha no levanta ni en los amistosos de este nuevo ciclo.
Es que Brasil cayó por 3-2 este sábado ante Japón en condición de visitante y Romario puso el grito en el cielo. El legendario goleador publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para pedir por la renuncia del entrenador italiano y señalar al presidente de la CBF por su continuidad.
“¡Ancelotti, ya es suficiente! ¡Agarrá tus cosas y andate! Nadie habla de tu historia. Sos uno de los mejores entrenadores que el mundo del fútbol ha visto nunca, pero eso fue en los clubes. En la Selección de Brasil, hasta ahora, no demostraste de lo que es capaz. ¡No podemos soportarlo más!”, inició el histórico goleador.
Y continuó al invitar a Carletto a volver al fútbol de clubes: “¿Querés seguir entrenando? Volvé a los clubes donde hiciste tu nombre. Porque la selección brasileña no puede seguir pagando por verlo”.
Posteriormente, apuntó contra el presidente de la CBF, Samir Xaud: “Sos joven, brasileño y creo que querés lo mejor para nuestro fútbol. Es hora de demostrar que tenés el coraje de tomar una decisión. ¡Porra, presidente! ¡Enviá a Ancelotti a casa, carajo!”.
“No se puede jugar con la camiseta de la selección. Ya hemos estado demasiado avergonzados y no podemos arriesgarnos a tirar otro Mundial a la basura. Cuando termine la Copa, no sirve de nada llorar. ¡El momento de actuar es ahora!”, cerró Romario.
Qué le queda a Brasil en esta Fecha FIFA
Tras la caída por 3-2 ante Japón, la Canarinha continuará con su gira por Asia con un partido amistoso más. Será este martes 17 de noviembre a las 7 de la mañana, hora argentina, ante Singapur en el Estadio Nacional de aquel país.
Datos clave
- Brasil 3-2 Japón: la selección cayó en condición de visitante este sábado.
- Romario: exigió vía Instagram la renuncia de Carlo Ancelotti y criticó a la CBF.
- 17 de noviembre: Brasil disputará su próximo partido amistoso frente a Singapur.