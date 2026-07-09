Romario criticó a Ancelotti y pidió su salida por la eliminación de Brasil en el Mundial: “Lo habría destrozado”

El campeón del mundo en 1994 afirmó que el italiano debió dejar su cargo luego de perder con Noruega.

Las ilusiones de Brasil en el Mundial 2026 terminaron rápidamente. Luego de perder 2 a 1 en octavos de final frente a la Selección de Noruega, la Verdeamarela quedó eliminada y de esta manera llegó a la sequía más importante de su historia sin ganar este certamen, ya que serán por lo menos 28 años sin triunfar.

Tras esta eliminación, una gloria brasileña como lo es Romario, campeón del mundo en Estados Unidos 1994, habló en un programa de televisión local, en donde se mostró molesto y pidió por la salida del entrenador Carlo Ancelotti después de no cumplir con el objetivo propuesto, que era levantar la copa.

“Ayer lo habría destrozado. Al terminar el partido habría ido al vestuario como presidente y les habría dicho: ‘genial, muchas gracias, adiós’ y que se jodan. Llévenlo a tribunales a ver qué pasa. No hay forma de que Ancelotti siga siendo el entrenador de la selección brasileña después del fiasco, de la vergüenza que causó”, inició con su crítica.

Y cerró, molesto por el mal momento futbolístico que atraviesa la Selección de Brasil, que ganó su último título en 2019: “Ya te lo dije en los tres programas anteriores. Te pregunté y aquí estoy reafirmándolo. Esto no puede ser, algo tiene que cambiar”.

[DEPORTES] "Rompé su contrato y que te lleve a la Justicia": Romario afirmó que Ancelotti "no puede seguir" al frente de la Selección de Brasil por "el fiasco y la vergüenza" que fue su participación en el Mundial, y señaló que "algo tiene que cambiar".



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Los números de Carlo Ancelotti como entrenador de Brasil

Desde su asunción en el seleccionado brasileño a mediados de 2025, el entrenador de 67 años dirigió un total de 17 partidos, con un saldo de 10 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Su contrato es hasta 2030, cuando termine su participación en esa Copa del Mundo.

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