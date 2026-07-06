Romário repartió culpas entre jugadores y Carlo Ancelotti por la eliminación de Brasil del Mundial 2026

La leyenda de la Verdeamarela no se quedó callado por lo que fue la dura derrota de Brasil ante Noruega.

Sin dudas se trata de una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Noruega, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, derrotó a Brasil por 2 a 1 con dos tantos de Erling Haaland y lo eliminó del certamen (el descuento lo registró Neymar sobre el cierre del encuentro desde el punto del penal).

Quien hizo su descargo, minutos después de que desplazarán a la Verdeamarela de la competencia, fue Romário, quien estuvo acompañando al elenco que comanda Carlo Ancelotti en el recinto en el que el próximo 19 de julio se llevará a cabo la Final.

”’¿De quién es la culpa, Romário?”, le preguntaron mientras emigraba del estadio, a lo que el exdelantero de Flamengo, Valencia y Barcelona, entre otros, contestó: ”La culpa es de todos. De los que estuvieron dentro del campo y del entrenador también”.

En esa misma línea de indignación total por un nuevo intento que se le frustró a Brasil por conseguir la sexta, Romario señaló: ”Como brasileño estoy muy decepcionado. Lo que pasó, creo que fue una cosa impresionante. El Brasil que jugó hoy no es el que nosotros conocemos y el que nosotros queremos”.

❌ RAJADÓN de ROMÁRIO tras la ELIMINACIÓN de BRASIL:



😡 “Fue impresionante… esta no es la Brasil que conocemos”.



📹 @JulioSuarezTV pic.twitter.com/0C5cQ20tKJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2026

Los últimos fracasos de Brasil en la Copa del Mundo

La última gran performance de Brasil en la Copa del Mundo fue en 2002, año en el que derrotó a Alemania en la final y se consagró por quinta vez en su historia. Luego, lo máximo a lo que llegó fue a una Semifinal. En Alemania 2006 fue eliminado por Francia en los Cuartos, mientras que en Sudáfrica 2010, en la misma instancia, se topó con Países Bajos.

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En 2014, torneo en el que fue anfitrión, padeció una de las mayores humillaciones de todos los tiempos: lo goléo Alemania 7 a 1 en Belo Horizonte en uno de los partidos por la Semifinal. En 2018 cayó con Bélgica en Cuartos, en 2022 con Croacia también en Cuartos de Final y la más reciente con Noruega en Octavos de Final.

En síntesis