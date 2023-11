Aunque recientemente se conocieron a los campeones continentales de los torneos de clubes de Conmebol, las próximas ediciones van calentando motores. Con el cierre del año, la Copa Sudamericana 2024 va completando de a poco los cupos para la siguiente cita.

Las definiciones de los certámenes domésticos van confirmando a los primeros clasificados para el torneo de segundo orden de importancia en la región. Entre los candidatos más importantes aparece ya Boca Juniors, que tropezó en la Copa de la Liga y se quedó afuera de la Libertadores.

El Xeneize no pudo clasificarse al máximo torneo de Sudamérica y así no habrá revancha para el reciente subcampeón. De todas maneras, el club que aún no tiene entrenador confirmado para el 2024 se aseguró actividad internacional para acompañar lo local.

Hasta el momento, los de azul y oro son los únicos de Argentina que están clasificados en firme para la Sudamericana. Sin embargo, ya hay un puñado de equipos confirmados para el 2024. Los clubes albicelestes incluso tiene su lugar asegurado en fase de grupos, salteándose la primera ronda.

LOS CLUBES CONFIRMADOS PARA LA SUDAMERICANA 2024

ARGENTINA (5 equipos por confirmar)

Boca Juniors

PARAGUAY (2 equipos por confirmar)

Sportivo Ameliano

Olimpia

PERÚ

Sport Huancayo

Asociación Deportiva Tarma

Deportivo Garcilaso

Universidad César Vallejo

VENEZUELA

Carabobo

Deportivo La Guaira

Metropolitanos

Rayo Zuliano

BOLIVIA (4 equipos por confirmar)

BRASIL (6 equipos por confirmar)

CHILE (4 equipos por confirmar)

COLOMBIA (4 equipos por confirmar)

ECUADOR (4 equipos por confirmar)

URUGUAY (4 equipos por confirmar)

¿Cuál es el máximo ganador de la Copa Sudamericana?

Tras 21 años de historia, son 5 los equipos que se ubican en lo más alto de la tabla de campeones del torneo, con 2 ediciones cada uno. Argentina, con dos representantes en aquella cima, es el país que más veces recibió el trofeo, con 9 ocasiones.

Boca Juniors peleará por ser el máximo campeón del certamen en soledad si consigue levantar la copa por tercera vez. Los otros cuatro equipos que ostentan dos estrellas en la historia de la competición son Independiente de Avellaneda, Liga de Quito, Athletico Paranaense e Independiente del Valle.

¿Cuándo ganó Boca la Copa Sudamericana?

El Xeneize ganó el torneo de forma consecutiva en la época en la que se jugaba en solo un semestre, teniendo la posibilidad de afrontar la Libertadores en un mismo año. La primera fue en el 2004, con triunfo en la final ante Bolívar. Boca defendió exitosamente el título al año siguiente, festejando por penales ante Pumas de UNAM.