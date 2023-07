Después de haber cumplido su sueño de vestir la camiseta del Flamengo, finalmente se acabó la etapa de Arturo Vidal en el gigante de Río de Janeiro. El histórico mediocampista chileno firmó su rescisión de contrato en los últimos días y fue presentado en Athletico Paranaense, club en el que hizo su debut este domingo por Brasileirao.

El experimentado jugador de 36 años se estrenó con el Furacão en la victoria de su equipo ante Bahía por 2-0, ingresando desde el banco a falta de 30 minutos para el pitazo final. Terminado el encuentro, el Rey tomó contacto con la prensa y dio a entender el cambio brusco que significó su traspaso desde el Mengao: “Me siento feliz de poder jugar. Siempre estuve preparado”. No obstante, a continuación llegó una frase contundente contra su exentrenador.

“Me tocó un entrenador… es un perdedor que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, quedó atrás y ahora estoy feliz. Jugué ahora, espero estar desde el inicio en los partidos que vienen y demostrar lo que hice en toda mi carrera, que es ganar”, soltó Vidal, en caliente, sobre Jorge Sampaoli y su reciente etapa en Flamengo. Durísimo.

Como si fuera poco, el chileno continuó con los dardos hacia el exentrenador de la Selección Argentina cuando le consultaron sobre él en conferencia de prensa. “El tema Sampaoli para mí está cerrado. Ahora me di cuenta la persona que es, mucha gente me lo dijo y yo no hice caso. De verdad me siento feliz de no estar más con él”, concluyó. Un triste desenlace de la relación entre dos campeones históricos con Chile.