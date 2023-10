"Xenófobo": el sorpresivo motivo por el que Germán Cano no jugó en la Selección de Colombia

Germán Cano es, en la actualidad, el máximo goleador de todo el fútbol sudamericano. Con 36 goles en 49 partidos en la temporada con el Fluminense, el argentino nacido en Lomas de Zamora se encuentra peleando por ser uno de los máximos anotadores en todo el mundo.

Si contamos solo la CONMEBOL Libertadores, Cano aparece como el pichichi con 12 tantos en 11 partidos jugados y ya logró meter a su equipo en la final con un agónico gol ante Inter de Porto Alegre en la vuelta de las semifinales de dicho certamen el pasado miércoles.

Lo cierto es que el presente goleador de Cano no es reciente, sino que su temporada pasada en Fluminense también fue con la red inflada, y en su anterior club, Independiente Medellín de Colombia, su cuota goleadora también se hacía notar.

De hecho, en 2019 se consagró como el máximo goleador histórico del club cafetero con 129 tantos en las 5 temporadas que disputó en DIM. Incluso, al no tener lugar en la Selección Argentina, se rumoreó la posibilidad de que Cano sea tenido en cuenta por el seleccionado cafetero, al punto tal de que el propio delantero expresó su deseo de ser llamado por Colombia y manifestar que él “se sentía también colombiano“.

Sin embargo, el llamado nunca llegó, y en las últimas horas, un periodista de aquel país fue crítico con la Selección para expresar el motivo por el que nunca se lo llamó a Germán Cano para una citación con el seleccionado colombiano. En concreto, el jornalista Julián Céspedes se expresó con una durísima acusación contra su país por la negativa de citar al argentino en más de una ocasión.

En su cuenta de Twitter, Céspedes soltó: “Fuimos dormidos, agrandados, pendejos y hasta xenófobos con German Cano. Aquí fueron sus primeras declaraciones con el tema de la Selección Colombia. Lo hablamos mucho antes y lo veía posible, no quería hacer su intención pública hasta que estuviera adelantada. Demostró condiciones en cada estadio que visitó. Eso no bastó y los ‘transparentes’ decían “tenemos mejores”. Hoy es finalista de Libertadores con números impresionantes. Reconozcamos, dejamos volar a un monstruo que pudo darnos muchas alegrías con la tricolor, un monstruo que pudo llevarnos al mundial anterior. Nos ganó el Ego“. Resumidamente, el jornalista acusó que Colombia no quiso a Cano por ser nacido en otro país. Tremendo.

¿De qué equipo es hincha Germán Cano?

En una reciente entrevista con Gabriel Anello en Radio Mitre, el atacante confesó ser hincha de Boca desde chico, aunque también declaró su amor por Lanús tras haber debutado allí en el año 2008: “De chico era hincha de Boca y después me fue tirando Lanús por jugar ahí”.

Por ende, actualmente, el delantero se declara hincha de Lanús e hizo público esto recientemente en el programa de F90 de ESPN. “Soy hincha de Lanús“, declaró este 3 de mayo del 2023.

¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2023?

La gran final de la Copa CONMEBOL Libertadores de América 2023 se jugará en el mítico estadio Maracaná de Brasil en donde Fluminense será local, al menos desde los deportivo. Un magnífico recinto que puede recibir hasta 78.900 hinchas.

A su vez es importante resaltar que esta será la segunda ocasión en la que el Maracaná reciba la final de la CONMEBOL Libertadores desde que se definió en comienzos del 2018 que los partidos se jueguen en estadio neutral. En total esto se llevó a cabo en cinco oportunidades.