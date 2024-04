La pecheada histórica del Rojo puede marcar el fin de ciclo del Apache. Ah, y no olvidemos que River se clasificó a cuartos con tres del Boca Predio

No se puede culpar a Tevez de la "gallineada" de Independiente

Lo que dejó la definición del Grupo A de la Copa de la Liga es una tremenda gallineada de Independiente, pecheada histórica. Muchos le dicen a Talleres la “Gallina cordobesa”, bueno ayer fue Independiente la gallina de Avellaneda.

Ganando 2 a 0, con un hombre más, no se te puede escapar. Y la culpa, para mí, es de los jugadores, no se le puede echar la culpa a Carlos Tevez si adentro de la cancha no podés resolver con semejante diferencia. A los jugadores les quemaba la pelota.

Gabriel Ávalos, que para mi fue la mejor incorporación del libro de pases, se tropezaba con la pelota y estaba siempre a contramano con la pelota. Los pibes de Independiente como Diego Tarzia y Adrián Sportle fueron los que llevaron adelante al equipo.

De todas maneras, es una eliminación de fin de ciclo para Tevez.

Quiero reivindicar también al fútbol argentino, una definición transparente, a lo Premier League. La Copa de la Liga es para mí el mejor campeonato del mundo, después de la liga inglesa. Tremendo, todos los equipos con chances y emocionante.

River quedaba afuera en el entretiempo y se clasificó primero con un hat trick de un Boca Predio: Facundo Colidio. Al pibe lo quiso Boca y eligió ir a River.

Argentinos y Barracas, otro ejemplo. Cuando todos hablaban de un 0 a 0 arreglado para que ambos clasifiquen nos regalaron un 3 a 3. Partidazo. Y Vélez, que entró por la ventana, se repuso de la goleada en cancha de River y el problema judicial y se clasificó. Mientras que Talleres, que merecía entrar a cuartos, se quedó sin nafta por el desgaste, los viajes y las lesiones.

Fue un final extraordinario. A lo Premier League.