Pozzo, tras pelearse con Tevez e irse de Independiente: "No me lo esperaba"

Tomás Pozzo es uno de los jóvenes surgidos recientemente de las divisiones inferiores de Independiente. Debutó profesionalmente allá por 2020 y no demoró en llamar la atención apoyado en su talento individual. Sin embargo, y, más allá de contar con minutos, nunca terminó de asentarse de manera contundente en el once titular.

Para colmo de males, la llegada de Carlos Tevez a la dirección técnica de la entidad de Avellaneda le jugó una mala pasada. Es que el nacido en Adrogué, provincia de Buenos Aires, no congenió con el nuevo entrenador y terminó teniendo serias diferencias. ¿Las consecuencias de ello? Su salida de los Diablos Rojos.

Allí fue cuando apareció en escena Godoy Cruz de Mendoza, elenco que suele albergar y darles lugar a futbolistas de buen pie que quedan un tanto marginados de equipos más poderosos de la máxima categoría del fútbol argentino. Así fue como Pozzo, de 23 años de edad, se transformó en una de las incorporaciones del Tomba.

Sin embargo, las malas noticias siguieron llegando para el mediocampista. Es que, recientemente, se rompió los ligamentos cruzados, por lo que estará un largo tiempo sin poder tener acción. Esto generó una imponente tristeza en el futbolista de Godoy Cruz, que inclusive se despachó con declaraciones más que conmovedoras.

“Estaba tan feliz, me sentía tan cómodo. Entonces pienso realmente si alguna vez estas cosas van a dejar de pasar o quizás pasan porque estoy pensando todo el tiempo que pueden volver a aparecer en mis mejores momentos. Necesito tiempo para replantearme mis cosas y lo doloroso que es atravesar esto nuevamente y si realmente vale la pena seguir”, supo indicar Pozzo.

A su vez, en declaraciones brindadas a ‘ESPN’, el hombre del equipo dirigido por Daniel Oldrá se refirió a su salida de Independiente y a su relación con Carlos Tevez: “Sí le planteaba jugar y cómo es el mundo del fútbol. Se armó que yo le había pegado. El mismo día que él se lastimó el ojo yo fui a jugar con la cabeza hecha mierda porque choqué”.

“Son cosas que se arman en el fútbol y queda en uno darle bola o no. Por suerte yo a eso no le doy bola, pero sí obviamente me dolió la salida de Independiente porque no es una salida que uno espera”, completó Pozzo sobre cómo debió irse del Rojo y lo que sucedió con el actual estratega de la institución.

Pozzo, adquirido por Godoy Cruz

A fines de 2023, el Tomba desembolsó 1.000.000 de dólares por la ficha de Tomás Pozzo.

Los números de Pozzo en Independiente

Defendiendo la camiseta de Independiente, Tomás Pozzo acumuló cuatro anotaciones en 63 partidos de carácter oficial.