Sergio Agüero es una gloria de Independiente. De hecho, hace unas semanas fue su reencuentro con los hinchas en el Libertadores de América en La noche del Rey, aunque lamentablemente para él fue accidentada ya que se sacó el hombro de lugar y estuvo poco tiempo en cancha. A comienzos de 2024, Benjamín Agüero Maradona -hijo del Kun y nieto de Diego- pasó a Tigre al Rojo para jugar en la Octava División.

El pasado domingo, Independiente superó 3 a 0 a Vélez en la Liga Metropolitana y el encargado de sellar la victoria fue nada más y nada menos que Benjamín Agüero. De esta manera, el pibe que lleva la 11 en la espalda convirtió su primer tanto con la camiseta del Rojo.

El sentido mensaje de Gianinna Maradona

La madre de Benjamín mostró todo su orgullo en las redes sociales: “21/04/24: Independiente 3 – 0 Vélez. ¡Que sea el primero de muchos! Te amo Ben! ¿Viste que las señales? ¿No era para mi sola? No, también para la Tata, obvio. Ok ¡Igual por suerte no me dijiste que era solo para la Tata! Lloré, sí, me emocioné, el gol y tu festejo. ¡Siempre que me busques ahí voy a estar! A todas partes siempre, lo sabés! Nosotras acá, ¡él desde el cielo! ¡Qué orgullo ser tu mamá, marciano!”.

Los debuts tempraneros de su papá y su Babu

Si bien Benjamín Agüero es chico y debe disfrutar del proceso formativo, tanto su papá como su Babu -como llamaba a Diego- tuvieron una particularidad y es que debutaron en Primera División de muy chicos. El 3 de julio de 2003, Sergio Agüero jugó por primera vez en Primera División y lo hizo con apenas 15 años y 35 días, superando así el récord de Diego Armando Maradona que lo hizo a pocos días de cumplir 16 años con la camiseta de Argentinos Juniors ante Talleres en La Paternal.

¿Qué dijo el Kun sobre Benja?

Hace unos días, Sergio Agüero habló en América sobre su hijo y el fútbol: “Yo soy más de no meterle presión, pero si le gusta el fútbol lo tiene que amar, tiene que sentirlo. Con 14 años tuve que dejar el estudio y él, si le gusta mucho el fútbol, sabe que el estudio lo puede llegar a perder como muchos futbolistas. Yo tenía otra ambición, más hambre. Él lo otro lo tiene, económicamente no le va a faltar nunca nada, entonces para hacer algo le tiene que gustar, se tiene que divertir y la tiene que pasar bien”.